Homohaat is in Nederland - relatief - ontzettend laag. Waar het nog voorkomt, gebeurt het bijna altijd via een proxy. Mensen zwaaien bijvoorbeeld met hun heilige boek en beweren dat daarin staat dat een man/man-liefde een verboden vrucht is. Of ze keren het om: 'Ik heb niks tegen homo's, maar ze dringen het wel steeds meer aan ons op'. (Sure, het gendergedram is behoorlijk toegenomen, maar dat mensen hun levensstijl in je gezicht wapperen is nog geen reden om hun geaardheid af te wijzen, te vrezen of te willen verketteren.) Ook zijn er nog verbazingwekkend veel mensen die denken dat homoseksualiteit een keuze is. Misschien niet eens omdat ze het echt geloven, maar omdat het een prettige proxy schept: als je geaardheid als een 'mening' beschouwt, kun je die mening verwerpen en toch ontkennen dat je zelf een kleinburgerlijke homofoob bent.

Homo's kunnen hele aardige mensen zijn, maar ook onuitstaanbare klootzakken. Net als hetero's. Ze stemmen GroenLinks, maar ook PVV. Sommige zijn team friet, anderen team patat. Introvert en extrovert. Sportief of aartslui. Gemotiveerd of gedesillusioneerd. Ambitieus of achteraan in de rij. Er zijn zelfs homo's die in een god geloven. Het zijn eigenlijk net mensen, met al hun plussen en minnen en hobby's en onhebbelijkheden en dromen en wensen die soms in een Xenos-lijstje zitten en soms in de hemelen geschreven staan. Poepsaai eigenlijk, wat iemands geaardheid is. Hij of zij wordt er echt geen unieker, exclusiever of ander soort mens van dan even saaie, doorsnee, niet-unieke en niet-exclusieve heteromensen.

Homofobie is derhalve een des te wonderlijker verschijnsel, omdat het een irrationele angst etaleert waar geen enkele grondslag voor bestaat. Het hele punt is dat er nul rationele argumenten zijn om bang te zijn voor homo's. Om hen anders te behandelen dan hetero's. Of om homo's uit te willen sluiten uit kerken, gemeenschappen of van het huwelijksrecht. Homoseksualiteit is niet besmettelijk en niet overdraagbaar, maar ook geen vrije keuze. Het "hebben" van homoseksualiteit leidt niet tot ontwrichting of sociale schade in steden, landen of regio's waar homo's aanwezig zijn (overal, dus). Homo's beginnen geen oorlog omdat hun homoseksualiteit hen daartoe aanzet..

De biologische kenmerken van homoseksuele mannen en vrouwen zijn 100% gelijk aan hetero's. Alleen hun genetische geaardheidscodering delen ze met ongeveer tien procent van de wereldbevolking (afhankelijk van hoe je meet), en daarmee zijn ze een minderheid. Maar een ongevaarlijke: Ze doen niemand kwaad, althans niet op basis van hun geaardheid. Ze zijn niet besmettelijk en geven niet af. En ze proberen in de regel niemand te onderdrukken die anders geaard is dan zijzelf.

Wat nou wel echt een onvervalste, totaal bewerkelijke, rekkelijke en (soms zelf, soms gedwongen) ingenomen mening is, bij volledig en totaal gebrek aan feitelijk, wetenschappelijk bewijs, is het idee dat er een god zou bestaan. En op basis van dat hardnekkige maar nooit bewezen idee, worden andersdenkenden en anders geaarden wél vaak onderdrukt. Achtergesteld. Klein gehouden. Verboden om zichzelf te zijn. Omdat de regeltjes van een heiligverklaard boek aan sommige mensen zo'n fijn proxy-handvest aanreikt om hun eigen angsten mee te kunnen projecteren. En ook zonder religieuze geloofsovertuiging geldt: Homohaat is een keuze.

Homofoben zijn de echte anomalie in onze samenleving. Het is een onredelijk, ongeïnformeerd idee en helaas ook nog overdraagbaar, dus hardnekkig. We zouden het als een ziekte moeten behandelen.