Militair jurist Reinout Sterk heeft een boek geschreven over de missie in Mali en dat is hier te krijgen maar u hoeft dat boek eigenlijk helemaal niet te lezen om te begrijpen dat het soloproject van molenaar Bert Koenders een, op z'n Frans want dan snapt de vloeiend Frans sprekende Bert Koenders het, farce is. Politietrainers om de politie te trainen spreken (in tegenstelling tot Le Bert) géén Frans en er is geen geld voor tolken, dus zitten ze maar een beetje te kaarten aan de rand van het zwembad, verkenners komen de poort niet uit, jeeps rijden niet omdat er geen stoorzenders zijn, commandanten die hun eigen plannetjes willen trekken, Sterk zelf verveelde zich een ongeluk. "Niemand lijkt belang te hechten aan de vraag of het eigenlijk nuttig is wat we daar doen. Mensen zijn vooral bezig met het uitvoeren van hun opdracht en het bereiken van de volgende rang." Nou jaaa zeg, blijkt de marketingmissie in Mali toch zomaar een prestigeproject van Totale Flapdrol Bert Koenders en de Partij van de Afrikaantjes, wie, had, dat, gedacht?

"Het ontbreekt de politiek totaal aan visie wat defensie eigenlijk precies moet doen en waarvoor onze krijgsmacht moet staan", schrijft Sterk. "Vandaar ook al die bezuinigingen, regeerperiode op regeerperiode. Er wordt nu dan wel wat geld bijgeplust, maar dat gebeurt zonder duidelijk toekomstbeeld. In plaats daarvan richten we ons op ’de oorlog van gisteren’. Het besef dat we in de eenentwintigste eeuw zijn aanbeland, lijkt nog niet doorgedrongen. We gaan echt geen tankoorlog met de Russen meer uitvechten. De grootste dreigingen van onze tijd zijn klimaatverandering en cyberaanvallen. Daar is nog veel te weinig aandacht voor. Ik heb ervoor gekozen mijn verhaal te doen omdat ik hoop dat het eindelijk tot een politieke discussie leidt. Die is heel hard nodig."

U wist het natuurlijk allemaal al, want u las het hier reeds in 2013, uw naslagwerk verscheen hier bij FTM en daarna weer bij ons, maar je vraagt je met terugwerkende kracht toch steeds meer af waarom, waarvoor en voor wie René Zeetsen en Ernst Mollinger nou eigenlijk zijn gesneuveld, behalve dan voor de politieke ambities en politieke aspiraties van Belangenclub BV Bert Koenders. En, Henry Hoving en Kevin Roggeveld, waarom zijn zij eigenlijk gesneuveld? Misschien heeft Bert Koenders een antwoord op die vraag? Overigens beschouwt defensie het boek van Sterk als roman. Nou ze doen maar, straks gaan ze ons nog vertellen dat het boek van Marco Kroon ook een roman is.