Ach ik werd er ook om afgebrand om dat ik gewoon zei wat ik zag. Mooiste was vooral door vvd aanhang. Je weet wel met een pinokkio Rutte die even op tv benadrukt dat geweld tegen hulpverleners niet hoort. Uhhh duhhh nee natuurlijk hoort dat niet.Nu zie ik fredje daar staan . Geheel in paniek. In zijn eentje. Wat the fuck Hoe kan dat in zijn eentje En dat op zo'n avond. O mischien door jaren bezuinigen op politie door die zelfde pinokkio Rutte. Want inplaats dat de burger en ook de politieman op straat beschermt moet worden gaf die pinokkio Ruttegraat liever een kado aan de multinationals. Inplaats van wat meer politie en beter loon voor ze en geld voor een goede organisatie.Nu gaat die afschaffing divident belasting niet door dus je zou verwachten bij geen geweld tegen hulpverleners dat geld extra naar zorg defensie en politie. Nope wordt gewoon via andere weg naar de multies gedouwd. Want het gaat die vvd helemaal niet om burger of politieagent. Die zal hun werkelijk poep zijn. Want als dat geld wel naar politie had gegaan had fredje niet alleen gestaan.Maar ja meneer Pinokkio Ruttegraat spreekt u er maar schande van. Maar de schande is eigenlijk die jaren van bezuinigingen op die politie waar u verantwoordelijk voor bent maar dat weer afschuift. Daarvoor die vvd stemmers neem ik niet voor vol.Net als die kudtpartij.Wat je er ook van vind. Fredje had daar op zo'n avond niet alleen horen te staan.