Kent u die uitdrukking? ‘Het is eigenlijk best een lieve jongen’. Dat is nou niet bepaald van toepassing op onze filmpjesmaker Tom Staal.

Het is gewoon een ontzettende zure ouwe lul. Hij werkt voor ons als ZZP’er dus we zien hem zelden op GSHQ en dat is maar goed ook. Waar Tom binnenkomt, slaat de sfeer gelijk om, want één stap over de drempel en meneer begint gelijk te zeiken over bier dat niet deugt of hapjes die niet macrobiotisch zijn. En laat hem nooit over muziek beginnen, want hij vindt alles kudt, behalve Dolly Parton. Prima gozer verder hoor, maar op afstand. In Den Haag weten de heren en dames politici eigenlijk niet goed wat ze met hem aanmoeten en bij de NPO komt ie er ook nooit meer in. En dan heeft hij ook nog eens twee paspoorten, een Nederlandse und ein fikking Deutsche. En weet je wat nou het mooiste is? Je mag met hem gaan werken!

Onze cameraman Dario gaat ons verlaten. Die ziet meer heil in een carrière bij TMG. De vorige, Wilco, was ook al zo talentvol dat we hem na een jaar al kwijtraakten aan de Basisweg. Overigens werden beide jongens door Tom hier binnengebracht. Dat is ook Tom, die ziet mensen met talent en wil dan graag dat ze verder komen dan snijshotjes draaien voor het ANP. Enfin, we zoeken dus een nieuwe cameraman! Wil jij minimaal 1 keer per week met Tom in de Tweede Kamer filmpjes maken, meld je dan bij ons.

Je profiel:

- Je bent totaal geen teamplayer, maar eerder een ontzettende autist met maar 1 kwaliteit, namelijk filmen en monteren ( ja dat zijn er 2).

- Je hebt verder werkelijk totaal geen enkele ambitie.

- Je houdt ontzettend van 9u tot 23u.

- Je haat policor geneuzel.

Wat wij bieden:

- Een freelance hongerloon.

- Werken onder druk van de grote zelfbenoemde alleskunner Tom Staal.

- Lange dagen.

- Iedere week alle mooie voorlichtingsmeisjes op het Binnenhof filmen.

- Iets voor op je CV.

Meld je dus nu aan en hou er rekening mee dat je wel door een AIVD-check moet kunnen komen. Mocht je nog twijfelen, check dan ff deze video om te zien hoe gezellig het kan zijn met Tom.

Tot hier gekomen? OK nu zonder dollen:

Tom zoekt serieus een seriuze cameraman, voornamelijk voor in de Tweede Kamer (iedere dinsdag) maar ook voor andere content door heel Nederland en soms daarbuiten. We zoeken een beginnende cameraman die ook kan editen met Premiere Pro. Tom zal je begeleiden, opleiden indien nodig en zal je altijd beschermen als we weer eens voor een woedend kaalkopje dan wel wat lompe Antifa-knakkers komen te staan. Hij kan een bromsnor zijn, maar je kunt veel van hem leren en bier drinken met Tom kan best leuk zijn. Dat biertje zit bij de secundaire arbeidsvoorwaarden, evenals je andere expenses. Die moet je overigens wel vaak voorschieten, want meneer is eigenlijk altijd blut. Geeft niks. Komt goed. Laat je horen: [email protected]