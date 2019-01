Assist, je weet het niet van mij!

Ik heb een geheim en ik ga je het nu vertellen:

Scroll down:

De Islam voert een achterhoede gevecht.

Ze gaan vet verliezen, die mosjlims..

Fucking nobody gelooft nog echt in die shit.

Zelfs in Iran zelf wordt zo'n over het paard getilde Allah gelovigedebilio terecht gewezen door gewone burgers.

Dan weet ik al genoeg.

Nu moeten we alleen nog even Iran, Saoudi-Arabie en Pakistan, 24/24 en 7 op 7 bestoken met een bombardement aan pro Westerse ideeën van vrijheid.

Vrijheid in plaats van dwang én of dwingende familie banden.

Hotverheemu, wie wil dat nou niet?

Gewoon lekker jezelf zijn, whatever that may be.

De ene wil geloven, de andere wil zelf ontdekken en zelf beslissen. Dat is gewoon universeel.

Daarom geloof ik stellig dat de Islam een achterhoede gevecht voert dat ze gewoon vet gaan verliezen.

Net zoals wij alhier bevrijd zijn van het Christendom, Socialisme en Communisme.

We zijn thans allemaal individuele consumenten en we bepalen helemaal zelf waarin we al of niet geloven.

Groepsdenken? Donder op joh.

We bepalen ons eigen leven en we hebben fucking nobody nodig die ons zegt wat te doen en waarin te geloven.

Of het nu Islam is, Christendom, Groene Khmer, Liberalisme, Socialisme, Communisme, Nationalisme, Fascisme.

Ik ben mijn eigen God en fuck all the rest.