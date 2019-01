Dus wij om middernacht met in de ene hand een glas goedkope bubbels en in de andere een van poedersuiker plakkende afstandsbediening langs de nieuwjaarsprogrammering op de treurbuis zappen, en welk een treurigheid overviel ons. Een inspiratieloze nachtuitzending van DWDD, Faux feestzalen vol meezingmensen van Nederland 2 tot ver voorbij RTL4, waar Waylon de hele Top 1000 in zijn eentje moest doen. Daarna eindelijk lekkere Aerosmith & Rolling Stones- concerten maar met ONTZETTENDE kudt-audio op RTL7 en een als vuurwerkshow vermomd stukje EU-propaganda op de BBC. Zelfs bij Jools Holland moest er tussen de muziek door een goedkope Trumpsneer worden verpakt om zelfgenoegzaam deugend het nieuwe jaar in te gaan. Gelukkig was er nog de ZDF Kultnacht, dé Sylvestertraditie van de DuitsTV, want anders waren we zwaar mismoedig aan het nieuwe jaar begonnen. MAAR VANAVOND KOMT ER WEL WAT LEUKS OP TELEVEE. Op RTL4 is om 20u35 namelijk eindelijk de laatste show van Hans Teeuwen te zien en die past PERFECT bij alle Echte Rancune die we in de zinnen hiervoor optekenden. (Voor de niet-lineaire liefhebbers: in het Engels verkrijgbaar op Netflix trouwens.) Feministen! Lachen!