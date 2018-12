Sportpersoon van het jaar zus, politicus van het jaar zo, mediapersoonlijkheid 2018 dit, Nederlander van het jaar dat. Net alsof dit jaar alleen maar winnaars kent. We kwamen toch echt ook weer een hoop Totale Lullen (m/v) tegen in 2018. Als niemand het doet, dan doen wij het maar. Stemmen tot middernacht, uitslag morgen als we uitgebrakt zijn van de oliebollen en de goedkope bubbels.

Saskia Noort

Schrijfster van kassamandjespulp die tegenwoordig ook een AD-kolom mag volmiepen. Zowel de vrouwelijke Kluun als de vrouw van Kluun. Tevens de gebrouilleerde nicht van Jan Roos en niet te beroerd om de familievete publiekelijk uit te vechten om karmapuntjes in haar eigen kring te scoren. Klaagt vooral lekker veilig over mannen, mannen, witte mannen en mannen in de Top 2000 maar gaat heel hard stampvoetkrijsen als ze gewezen wordt op het rancuneuze ondertoontje onder die mannenhaat. Is tevens een prachtvoorbeeld van hoe snel zelfstandig denken om kan slaan in agressief deugen zodra je als retorisch beperkte omhoogvaller opgenomen wordt in de binnencirkels van Het Reservaat. Lul van een wijf, die Noort.

Jelle "Brand!" Corstius

Gebruikte zijn enorme mediabereik (Trouw, DWDD, Familie Van) om iemand waar hij 20 jaar geleden na een paar bier en een whiskey de hotelkoffer mee in dook van een #MeToo-verkrachting te beschuldigen. Omdat Jelle nou eenmaal graag op bandwagens springt, vooral als hij een niche kan vinden ('mannen kunnen ook gemetoo'd worden hoor') die nog niemand bediend had. Gijs van Dam ontkende nooit met Jelle gesekst te hebben, verder kwamen er nul verhalen boven over aanranding of erger door Van Dam, maar de man zag wel zijn eigen bedrijf onder water gaan. Bedankt, Jelle. Geen haar beter dan je Piet Grijze pa. Hooguit nog narcistischer. Lulletje.

Jerry Airfryer

Wat bezielt iemand om op elfjarige leeftijd vanuit Ghana naar Nederland te komen, de taal te leren en vervolgens de nationale cultuur aan te vallen met aperte onwaarheden over de vermeende racistische intenties van een kinderfeest? Airfryer is zo'n Rijdende Rechter-buurman die elk mierenneukend middel aangrijpt om zijn eigen zin door te drijven, omdat de hele wereld nou eenmaal om hem draait. Dat hij een compleet land tegenover elkaar zet met zijn kolder en quatsch over een anno nu volkomen onschuldig kinderfeest, zal hem worst wezen. Jerry de Jengelaar wil zijn zin en hij zal net zo lang doorgaan met aangifte doen tegen iedereen die scheef naar hem kijkt, tot het hem gelukt is. Wat een lul.

Twan Hyves

Meneertje de gelikt gesoigneerde Limbo dacht ff de kroon van de late night talkshows op zijn hoofd te zetten maar hij vergat dat onder die volle bos haar een volkomen leeg persoon schuil gaat. Blamerend waren zijn "interviews" met Jenny Douwes en de buitenvrouw van Alexander Pechtold, er kwam geen zinnig woord uit Stormy Daniels en inmiddels hebben ze Patty Brard als shownieuws-sidekick aangeschoven om de kijkcijfers niet nog verder in te laten zakken. College Tour blijft ondertussen gewoon bij de NPO, dus Twan zit opgesloten tussen a rock & the kaasstengels. Wij wijzen tijdens het zappen langs RTL4 wel eens met gestrekte rechterarm naar het scherm en roepen dan 'Ha ha, lul!'

Klaas Dijkhoff

Er is geen politicus in Den Haag met een legere blik in de ogen dan Dijkhoff. Kan de man nog zo veel gebreide giletjes over elkaar aan trekken (of zitten daar de aandikkende kilo's van een gearriveerde man onder?), we blijven maar gebiologeerd in die holle ogen kijken. Emotieloos, machinaal en vooral een beetje eng als hij van die spontaan ingestudeerde PR-filmpjes maakt. Hoe harder Klaas probeert om zichzelf te zijn als sympathieke Brabo, hoe naargeestiger en nep hij overkomt. Cynisch, arrogant en in verhouding tot de MinPres eerder diens boze donderwolk dan de verlichte kroonprins van de polderpolitiek. Ja, dus, GeenStijl? Nou, een lul dus.

Kraker Khalid Jone

De illegale We Are Here-asielzoeker die een derde van zijn leven weigerde weg te gaan uit het land dat hem niet wilde hebben, en net zo lang door ging met drammen, huizen stelen en de media opzoeken met zijn klaagverhaal tot er een GroenLinks stadsbestuur zat en hij ineens alle rijkdom die zijn hartje begeert cadeau kreeg, qua verblijfsvergunning en een volledig ingerichte woning waar hij beiden totaal geen recht op heeft. Nu nog een baan, maar eerst uitrusten want het was "een zwaar jaar". Lul.

Hans Laroes

Misschien wel de meest populistische mediaman van Nederland. Wist zichzelf jarenlang op het Ministerie van Mediapark bij de NOS en de KRO op het schild te hijsen als omroepbaasje, maar is met name door zijn twittergedrag enorm van zijn voetstuk gepleurd omdat er geen ruggengraat is die hem overeind houdt. Laroes is een schoolvoorbeeld van iemand die ver kwam omdat hij de juiste meningen had, en die met de juiste overtuiging (cq agressie) wist uit te dragen. Maar onder dat laagje omroepchroom schuilt een man over wie talloze verhalen van stagiaires & bezemkasten gaan, wiens vertrek bij de KRO met raadselen is omgeven, en die op twitter hele pelotons deugtrollen aanvoert in het gillen van racisme- en fascismeverwijten naar Wierd Duk, Zwarte Piet-vierende "witte Nederlanders", en iedereen in een geel hesje. Lul!

Robot Jetten

Meer een pikkie dan een lul, en dan ook nog een pikkie op batterijen. Duurzame herlaadbare batterijen, dat dan weer wel. Rob Jetten is een aarsvibrator met spraaksoftware. Voordat hij de van zijn voetstuk gelazerde prins Pechtold afloste als het nieuwe opperjonkertje van '66, verdedigde hij de afschaffing van het referendum en dat past ongetwijfeld in zijn long con om geen tegenspraak van burgers te krijgen bij het uitvoeren van de kille klimaatplannen. Destijds noemden we hem in dit katern 'een aartspedante partijkloon die is gekweekt uit de cum stains van de klamme lappen uit Pechtolds penthouse' en daar hebben we eigenlijk niks aan toe te voegen.

BM070 Pauline Krikke

Werd Den Haag eindelijk verlost van Aarts-regent Jozias, krijgt de Hofstad er Pauline Krikke als burgemeester voor terug. Zeg maar de vrouwelijke Jozias, maar dan net zo'n lul. Was er als de kippen bij om 'niks aan de hand, geen eerdere signalen, niks met de islam te maken' te persberichten toen Malek Fostok drie mensen neerstak cq probeerde te onthoofden. Toen daarna de berichten binnen stroomden over wat er al bekend was over de 32-jarige gestoorde Syriër, wat hij op Facebook schreef over hoe niet-moslims moeten boeten, en hoe zijn broer al herhaaldelijk had proberen te waarschuwen voor de psychoses en islamitische radicalisering van Malek, werd een en ander op 'een menselijke fout' in de communicatie gegooid en was Krikke nergens meer te bekennen. Wat een lul.

Wierd Duk

Wierd Duk is wat er gebeurt als je je 16 uur per dag ingraaft op Twitter en daar gaat geloven dat je de spreekbuis van boos Nederland bent omdat je zoveel haatreacties uitlokt. Ook in het Nederland van Wierd Duk ben je dan gewoon een lul. Natuurlijk, hoe TeleDuk wordt belaagd door de trollenlegers van Hans Laroes is minstens even treurig, qua volwassen mannen van middelbare leeftijd die de hele dag als een stel boze wijven kijven met elkaar. "Jij bent een wegkijker - Nietwaar jij bent een fascist - Oeh zie je wel je mag niks meer zeggen in dit land". Maar Wierd zoekt het dan ook zó actief op, dat het lijkt alsof zijn gelijk alleen bestaat bij de gratie van degenen die hem het niet willen geven. Zie ook: Wynia, Syp, die in 2018 in dezelfde kuil lijkt te vallen. Je zou denken dat mannen van hun leeftijd de oudste regel van het internet wel zouden kennen: don't feed the trolls. Maar nee. Duks ex-vrouw Fidan Ekiz is keihard aan de weg aan het timmeren qua niet lullen, maar poetsen en geen energie verspillen aan haters. Wierd is in 2018 vooral een beetje een lul. Maar dat is misschien ook meteen het verschil tussen 010 (Fidan) en 020 (Wierd).

Erik Mouthaan

De Amerika-correspondent van RTL Nieuws bewijst elke dag wat wij zo verschrikkelijk leuk vinden aan Donald Trump. Sinds 's mans kandidaatschap en verkiezing tot president, heeft hij namelijk wereldwijd in Amerika en in Nederland tientallen, zo niet honderden journalisten uit de kast getrokken als typisch linksprogressieve anderemeningenhaters die niet objectief kunnen berichten over de president. Trump valt de MSM onredelijk vaak aan, maar hun geloofwaardigheid ondermijnen ze toch echt zelf. Mouthaan spant de Hollandse kroon omdat hij niet alleen zo overduidelijk gekleurd is in zijn berichtgeving, maar ook omdat hij er echt ontzettend vaak volkomen naast zit met zijn feiten en duiding. Daarmee komt Erdo Bluf van Avondland goed weg, want het plekje van die lul op deze lijst is dus voor Erik Ass to Mouthaan.

Kafka Orwellongren

Totale Lul, om alles wat hier staat.

De redactie van GeenStijl

Echt. Wie denken we wel dat het zijn. Stelletje zolderkamerkloodtzakjes met een grote muil, een toetsenbord en een beschamend tekort aan sociale empathie. Nog geen deuk in een pakje boter batsen en dan ondertussen wel denken dat ze het makkelijk gaan redden qua financieel geld zonder de dikke portemonnee van TMG. Nou, succes in 2019, lulletjes.

