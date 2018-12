Voorheen moest u zich door zo'n heel NYT-artikel achter een betaalmuur heen ploegen, tegenwoordig plaatst de auteur gewoon een samenvatting in een draadje. TL;DR Facebook is echt een moeilijk rotbedrijf, hoogste tijd dat reaguurders eindelijk eens van gedachten veranderen! Wereldwijd heeft Facebook zo'n 7500 moderators op subcontracten staan, met als doel haatdragende en opruiende content te verwijderen. Dat doen ze aan de hand van een 1400 pagina's tellend Byzantijns handboek dat werkelijke niemand begrijpt, en het zal u verbazen maar dat wordt dus een zooitje.

"The Facebook employees who meet to set the guidelines, mostly young engineers and lawyers, try to distill highly complex issues into simple yes-or-no rules. Then the company outsources much of the actual post-by-post moderation to companies that enlist largely unskilled workers, many hired out of call centers. Those moderators, at times relying on Google Translate, have mere seconds to recall countless rules and apply them to the hundreds of posts that dash across their screens each day. (...) Moderators must sort a post into one of three “tiers” of severity. They must bear in mind lists like the six “designated dehumanizing comparisons,” among them comparing Jews to rats."

Je mag ook niks meer tegenwoordig maar bij Facebook neemt het dus soms wel heel rare vormen aan, zoals na de breek uitgelicht. Heeft een bedrijf, nu nog, zoveel geld, pakken ze dit toch weer met de euroshopper aan. Gelukkig kan een monopolie zich zulks veroorloven.