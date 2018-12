We moeten het met u hebben over *doet deur open voor Thighmaster 3000 voor de buren op 7E* de verkeersveiligheid, die *neemt doos aan met veertien paar schoenen om er vijftien terug te sturen* is namelijk nogal in *hee daar zijn eindelijk die drieëntwintig delen P.G. Wodehouse* gevaar. Dat zegt Veilig *hallo, ja kom maar door met die spareribs* Verkeer Nederland en als Veilig Verkeer Nederland ergens *nee klopt, we hebben net een biologisch verantwoord diepvriesvleespakket besteld* verstand van heeft, dan is het wel van veilig *ja die discreet verpakte bruine envelop is voor ons* verkeer, en dan met name in Nederland. Wat blijkt? Al die pakkettenbezorgers rijden als gekken en dat is bloedje link. Dus red de verkeersveiligheid, en loop een keer zelf naar het winkelcentrum, vieze vuile verkeersveiligheid vermoordende verafwinkelaar.