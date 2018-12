Wat een discussie. Geen topografie of navigatie nodig als je op de zonnestand rijdt. Werkt fantastisch als je maar na 11 uur 's ochtends weggaat en liever niet later dan 2 uur 's middags aankomt. Zo kom je in elk geval in de buurt van waar je wil zijn. En niet rijden bij mist. Of als je gedronken hebt. Gezond verstand en kennis van waar plaatsen liggen is genoeg. Het adres kan je zoeken op een stadsplattegrond, die er meestal niet is. Of vragen aan iemand, die zelf ook niet weet waar die is. Alles duidelijk zo? Mooi!