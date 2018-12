Kan helemaal niet dit. Nummer duurt 5 minuten, er zitten ontiegelijk lange breaks in waar bijna niks gebeurt, zang is veel te laag en veels te traag en aan het eind gaat er nog iemand rappen ook. En toch werd het een dikke hit, in die lange hete zomer van 1995. Want puur & peak negenties MTV dit, incluis een videoclip met stichtelijke boodschapjens (don't do crime, neuq met een rubber) en rare dansjes waar de R&B-dames patent op hadden (zie ook: No Scrubs). Goes without saying dat TLC un momento dado de grootste damesmuziekbeweging ter wereld was. Waterfalls werd geschreven door kleine opdonder Lisa 'Lefteye' Lopez, het creatieve brein van de band, die in augustus 2002 omkwam bij een auto-ongeluk in Honduras. Hoe het nu met de overgebleven TLC-dames gaat? Uitstekend. That ageing thing? Not happening!