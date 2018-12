In 2008 al las u op GeenStijl over GeenStijlland, een utopische meritocratische heilstaat (met F1-circuit) in de Noordzee, waar rassen welkom waren (en religies niet), waar iedereen een toffe baan met vlaktaks had, en waar naaktrecreatie alsook buitenseks werd aangemoedigd. Met overal espresso-apparaten voor (gratis) koffie en een gigantisch paintball-bos voor de fun. Met selectie aan de poort, want open grenzen is funest voor iedere vrije en vrolijke natiestaat.

Tien jaar later dromen wij nog steeds van het Beter Nederland, maar het ontbreekt ons vooralsnog aan hele grote baggerschepen, kippwagens en 8.100.000 m³ zand. Bovendien houden wij best wel van een Noordzee-vissie op ons bord, en dat hele GeenStijlland is ons geen fittie met met die best wel potige vissermannen waard.

Nu blijkt dus dat het hele GeenStijlland er nooit gaat komen, want het roofstaatje aan het Noordzeetje heeft het allemaal al ingepikt, om er mega-windparken te bouwen. Beroepsvissers boos, want daar goes the neighbourhood alsook de boterham, om over al die tienduizenden doodvermoorde zeevogels, bruinvissen en grienden maar niet te spreken. Deze drie tweets, mensen. Als iemand bij het knopje van de noodklok kan, dan graag. Red de Noordzeevisserij!