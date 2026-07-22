Totale clusterneuk aflevering zoveel. Je had het toeslagenschandaal, daar werden onschuldige ouders jarenlang op elke mogelijke manier genaaid en vertrapt door de overheid terwijl politici die de schokkende feiten probeerden bloot te leggen op elke mogelijke manier werden tegengewerkt. Toen kwam het grote sorry en de afhandeling en dat laatste gaat al jaren als droge poep door een theezeef. Gelukkig kwam daar de prinses formerly known as Petra op de lijn, die op zoek was naar een prestigeproject Gelijkwaardig Herstel op een manier die veel breder, menselijker en bovendien sneller en goedkoper kon dan hoe de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen het aanvloog. Dat ging allemaal niet zonder openlijk poepgooien tussen Laurentien en de ambtenaren en Laurentien die zelf opstapte omdat ze ontzettend geraakt was door alles, maar uiteindelijk heb je dan ook wat. Of wacht. Stichting Gelijkwaardig Herstel ook gewoon traag en helemaal niet goedkoper dan de overheid. De ouders gaan van kastje naar muur, van loket naar stichting, van Petra naar Laurentien, van aids naar cholera, van tering naar tyfus, van stront naar diepere stront naar nog diepere stront. Hel.