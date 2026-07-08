Rutte probeert Trump te vermaken met Rama's witte gympen, geen unaniem succes
Ja waar kijk je nou eigenlijk naar hè
Een fluisteraar? Een lakei? Een voorproever? Een wegbereider? Een eenmans-entertainmentteam voor elke camping waar Trump z'n tent opzet? Hoe dan ook, "Ghehehe Donald loog at his shoos' had niet helemaal het gewenste effect. En sowieso niet helemaal duidelijk wat de intentie nou was, behalve Albanië's president Rama (die onlangs nog aankondigde dat zijn AI-minister (v) zwanger was van 83 AI-kinderen) uitlachen. Maar ja kijk weet je je moet wat en het is ook allemaal niet te doen dus ja.
Bijzonder beeld wel, arm in arm
The Boss is in Turkey. Watch the genuine warmth he has and his respect for the Turkish military officers. He’s the real deal.— Buzz Patterson (@BuzzPatterson) July 7, 2026
I’ve been a member of these official visits entourage and this is unusual and heartwarming. ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/tEtPtkpmZw
Deense reporter verwoest Mark Rutte
Reporter to NATO's Rutte:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars—things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of.
Does this have any effect… pic.twitter.com/wn4OixTpcU
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