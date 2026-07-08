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Rutte probeert Trump te vermaken met Rama's witte gympen, geen unaniem succes

Ja waar kijk je nou eigenlijk naar hè

Een fluisteraar? Een lakei? Een voorproever? Een wegbereider? Een eenmans-entertainmentteam voor elke camping waar Trump z'n tent opzet? Hoe dan ook, "Ghehehe Donald loog at his shoos' had niet helemaal het gewenste effect. En sowieso niet helemaal duidelijk wat de intentie nou was, behalve Albanië's president Rama (die onlangs nog aankondigde dat zijn AI-minister (v) zwanger was van 83 AI-kinderen) uitlachen. Maar ja kijk weet je je moet wat en het is ook allemaal niet te doen dus ja.

Bijzonder beeld wel, arm in arm

Deense reporter verwoest Mark Rutte

Tags: Rutte, Trump, NAVO, Rama
@Spartacus | 08-07-26 | 16:01 | 169 reacties

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