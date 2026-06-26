Hardstyle-gemeenschap diep verontwaardigd dat camping vol doorgesnoven gekken zich gedraagt als camping vol doorgesnoven gekken
You are not one of us!
GOH sniff jeetje man sniff sniff echt heel erg dat Defqon.1 gisteravond last minute roggel werd afgelast. Nog veel erger sniff was dat daarna sniff de mensen die al op de festivalcamping stonden sniff sniff besloten om als woedende menigte het hele terrein kapotstuk te maken. Niet meer dan terecht dat roggel sniff de beukmuziekgemeenschap massaal afstand neemt van kaakschaats kaakschaats dit idiote gedrag. Hierboven zien we kuch roggel sniff hardstyle-artiest Outsiders met SSSNUIFF een kraakheldere visie op de gebeurtenissen en een duidelijke boodschap naar sniff de relschoppers: KOM NOOIT kuch kaakschaats sniff sniff MEER NAAR EEN HARDSTYLE-FESTIVAL, JULLIE HOREN NIET BIJ ONS. Wat bezielt sniff sniff je om je zo te gedragen?? Hebben jullie kuch sniff sniff kuch roggel kaakschaats DRUGS OP OF ZO??
RELLE
Ook "DJ Chris Rockefeller" (??) ONTROOSTBAAR
Hans Teeuwen looks like shit.
Muziekje! (ongerelateerd)
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