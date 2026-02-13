Nog één blik in het StamCafé en dan vannacht om 03.00 uur de wekker & gas op de plank om samen met de rest van half Nederland in de voorjaarsvakantiefile richting de SNEE te kruipen. Alles wordt duurder huu, maar in de Gerlostractor (Volvo V70) met 150 km/h via Frankfurt en München naar de Zillertal Arena janken om daar in ruil voor een skipas van € 80 per dag wat Oostenrijkers op hun smoel te mogen bietsen is natuurlijk geen en-kel probleem. Wintersport zou leuk moeten zijn, maar ze bederven de voorpret. De T. :"Ga je naar een hoog skigebied, drink dan de eerste dag geen alcohol." Het AD: "Waarschuwing voor Nederlandse skiërs: aantal ongelukken op de piste explosief gestegen." De Volkskrant: "Bij het wintersporten behalve een helm ook een rugbeschermer dragen: goed idee?" RTL: "Wintersporters opgelet: extreem lawinegevaar door harde wind en verse sneeuw." OW: "File ontwijken richting wintersport? Bas probeerde het en stond uren stil."

Wij bij de GeenStijls doen het anders: heel veel plezier makkers! Ski, board, schreeuw. Zing, bid, lach, werk niet, bewonder. Toeter lekker veel bier, zoen in het café, zwaai naar anderen, lunch op de piste, geniet van de zon, drink Zirbenschnaps in Oostenrijk, Bombardino's in Italië en grote potten bier in Frankrijk, voer je kind dronken met skiwasser, rijd eens switch naar beneden of tik de 80 aan, flikker je geld over de balk en zuip je klem in de Yeti Bar (Mayrhofen), MooserWirt (St. Anton), Cin Cin (Gerlos), Gerry's (Westendorf), Hans (Zell) en bezoek alle Eisbarren en Häsnstallen en Panoramabarren en Maria Alms en Umbrella Barren. Adem, kus je vrouw, zoen je moeder, doe lekker waar je zin in hebt. Volgende week weer werken. Veel plezier in de file!