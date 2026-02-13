"Als iedereen voor zichzelf zorgt wordt voor iedereen gezorgd" hoeft niemand Alexander Rinnooy Kan uit te leggen, want de D66-coryfee aan het hoofd van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (Arpa) zorgt voor iedereen. In een advies aan het het aanstaande kabinet hekelt zijn college dat politici te weinig verdienen, en al helemaal vergeleken met 's lands... 1 miljoen ambtenaren! In de brief staat als opgegeven reden: "Het ambt wordt over de gehele linie ‘naarder en zwaarder’; het werk wordt complexer, de werklast neemt toe en de werkomstandigheden worden niet beter." 'Naarder en zwaarder' is hier een verwijzing naar de verdubbeling van het aantal bedreigde raadsleden. Maar goed, welke loonsverhoging zou daar dan passen?

Het AD schrijft: "Ministers zouden er 15 procent bij moeten krijgen, wethouders en raadsleden in grote gemeenten zelfs 18 procent. Dat staat in een stilletjes gepubliceerd advies aan het nieuwe kabinet. (...) Vooral in grotere gemeenten moeten de salarissen omhoog, vindt het college. Burgemeesters, wethouders en raadsleden zouden er drie keer 6 procent bij moeten krijgen. Arpa bepleit een verhoging van opgeteld 15 procent voor ministers en staatssecretarissen en van 12 procent voor Kamerleden. In kleinere gemeenten zouden raadsleden er ‘slechts’ 10 procent op vooruit hoeven te gaan."

En daar eindigt het advies overigens niet. "Waar veel werknemers naast hun salaris een keuzebudget ontvangen om belastingvrij bijvoorbeeld extra vrije dagen te kunnen kopen of een fiets te kopen, moet dat ook voor politici geïntroduceerd worden. Om administratief gedoe te voorkomen moeten regels rondom dienstauto’s moeten worden versoepeld, vindt het Arpa." Arpa vindt een hoop, zoveel is duidelijk. Heel benieuwd of Kamerleden straks een eigen loonsverhoging van 12% steunen!