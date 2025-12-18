achtergrond

ANGSTCULTUUR onder trambestuurders GVB

FOTO: Zomaar een trambestuurder

Er heerst een angstcultuur bij het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, waar de spanningen kennelijk zo hoog oplopen dat trambestuurders nu aan de bel trekken. Ondanks dat wij alleen trambestuurders kennen die ontzettend veel plezier in hun werk hebben blijkt er behoorlijk wat mis en ontspoort de boel bij het GVB. Arbeidsomstandigheden zouden verschrikkelijk zijn omdat werknemers worden overvraagd, klachten niet serieus zijn genomen door de leiding terwijl het ziekteverzuim hoog is en dan is er ook nog eens sprake van een ANGSTCULTUUR. De T tekent het beklag van een anonieme trambestuurder op: "De druk leidt volgens hem tot gevaar in het verkeer. In de zomer hebben hij en collega’s last van de ’bekende black-out’, waarbij ze even ’wegvallen’ door de hitte. Als de duizeling voorbij is, is de tram een paar meter verder. 'Dat is link. Vandaag of morgen ligt er iemand onder, een kwestie van tijd. Er is echt een heel grote angstcultuur', zegt hij." Van ongelukken is nog nooit iemand beter geworden natuurlijk en daarom zegt het GVB te zijn geraakt door de verhalen, begrijpt het GVB de emotie en gaat het GVB lessen trekken. Kijk, dat is van aanpakken weten en de zaak in goede banen leiden.

Tags: gvb, angstcultuur, erik de zwart
@Dorbeck | 18-12-25 | 10:00 | 119 reacties

