Nieuws. Adolf Hitler had waarschijnlijk bipolaire stoornis, autisme, ADHD, schizofrenie, en een heel kleine broekführer

Gen Z'er avant la lettre

Hier slaan wij steil van achterover maar uit baanbrekend DNA-onderzoek blijkt dat er van alles mis was met Adolf Hitler (bekend van de holocaust). Leek toch een alleszins stabiele kerel maar ondertussen had hij hoogstwaarschijnlijk een bipolaire stoornis, autisme, ADHD, schizofrenie en ook nog eens een schrikbarend kleine zauberflöte. Nu weten wij toevallig dat je het met dat laatste ontzettend ver kan schoppen (tot adjunct-hoofdredacteur van GS, bijvoorbeeld), maar vervelend is het natuurlijk wel. Tjonge-jonge-jonge. Hitler was gek. Breek! Ja we zeiken allemaal wel op die farmaceutische industrie maar met een paar receptjes dexamfetamine en/of lithium had dus veel ellende voorkomen kunnen worden. Overigens is ook het spookverhaal dat Hitler stiekem Joods was nu definitief ontkracht, al zullen er natuurlijk altijd mensen blijven twijfelen aan de officiële lezing.

Tags: adolf hitler, nazi, dna-analyse
@Schots, scheef | 13-11-25 | 11:11 | 307 reacties

Reaguursels

