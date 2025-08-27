Nu zitten ze in Den Haag alleen maar 'GA EENS AAN HET WERK' tegen elkaar te roepen maar dat democratie heus wel WERKT zien we dan weer op microniveau! De neonazistische naarling Kontrot Kusters bekend van het slaan van Tom Staal wilde verkozen worden in de medezeggenschapsraad van een school in Arnhem. Mislukt, want nazi's zijn stom en dus kreeg de tegenkandidaat veel meer stemmen. Schuld van de media volgens KusterSS: "Jullie als Omroep Gelderland hebben uitstekend je best gedaan om mij als persoon te demoniseren en criminaliseren en daardoor zijn mensen compleet van het padje af gegaan." Zien jullie nou wel dat extreemrechts hartstikke deaud is in Nederland!