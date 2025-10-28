Ja, het stikt er van de rolkoffers, ja, het is er voor Joden, homo's, lesbo's en transmensen niet veiliger op geworden de afgelopen dertig jaar, ja, het wemelt er van de kutstudentjes, die vervelend genoeg naderhand niet opsodemieteren, maar blijven, waardoor het er ook wemelt van de kutstarters. Klopt, die Groot Wassink is een hele radicale meneer. Ook correct, in Overijssel en de kop van Noord-Holland vinden ze mevrouw de burgemeester verschrikkelijk. Inderdaad, barmannen en obers zijn er omgevolkt tot bartenders en waiters. Och och och wat zijn die mensen arrogant zeg. Godverdomme waarom zijn vrijwel alle kroegen in de Pijp inwisselbaar en geldt dat ook voor de bezoekers. Nee, dan dat vuilnis overal, uitgesmeerd over de stad als pukkels op het gezicht van een acne-puber. Dat accent is ook stom, of het is juist stom dat je dat accent nergens meer hoort.

Het zal allemaal wel, kijk eens hoe mooi ze is. Dwaal door de Plantagebuurt, maak een pitstop bij Eik en Linde, misschien wel de beste kroeg die ooit bestaan heeft. Loop om, loop eindeloos om. Negeer alle kitscherige ellende die is opgetuigd voor boeren en buitenlui. Dwaal over de grachten, dwaal eindeloos over de grachten. Stuur een toerist de verkeerde kant op. Strompel door naar de Nieuwmarkt, slurp de Zeedijk leeg. Kijk haar aan, kijk goed hoe gódverdomde mooi ze is. Wees blij dat je er überhaupt mocht zijn. Reken je rijk, hoeveel het je ook gekost heeft om er te komen of blijven. Vreemdelingen, junkies, rellen - ons maken ze ermee niet bang. Ze kunnen ons nog meer vertellen, ’t hoort allemaal bij Amsterdam.

Proost en mazzeltov, gabbers.