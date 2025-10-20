Bombshell onderzoek bij het SCP. Nederlanders, die weinig vertrouwen hebben in de politiek omdat de politiek niets klaarspeelt, zijn ook gefrustreerd over de politiek omdat de politiek niets klaarspeelt. Voorts is de stemming in het land somber - 59 procent vindt dat het de verkeerde kant op gaat. Dat komt omdat er weinig vertrouwen is in de politiek omdat de politiek niets klaarspeelt, waardoor men gefrustreerd is over de politiek omdat de politiek niets klaarspeelt. De mensen zitten met allerlei zorgen, en hebben er vertrouwen in dat Den Haag oplossingen ook in de toekomst zal blijven frustreren. Pijnpunten: achteruitgang op politiek, cultureel, economisch en moreel gebied, de Nederlandse cultuur staat onder druk, een disfunctionele volksvertegenwoordiging, verhardende samenleving, inkomensongelijkheid, Gaza, Oekraïne, klimaatverandering, Trump, Poetin en John Heitinga. 71 procent is heel blij dat we mogen stemmen maar doodongelukkig met wat er vervolgens met die stem gebeurt. "Over de thema’s wonen, immigratie en inkomen en prijzen zijn veel Nederlanders bezorgd en ze verwachten dat het kabinet hier iets aan doet." Dat gaat weer een frustrerend ritje worden, schatten.