Demissionair minderheidskabinet AIVD I van een overheid die haar burgers wantrouwt heeft toch niet weten te resulteren in een breed volksvertrouwen. Het nieuwe Prinsjesdagonderzoek van Ipsos I&O in opdracht van de NOS toont aan dat het vertrouwen terug is naar het dieptepunt van voorgaande jaren. "29 procent heeft een beetje tot veel vertrouwen in de politiek, 68 procent weinig tot zeer weinig." Toen kabinet PVV, VVD, BBB en NSC net aantrad stond het vertrouwen nog op 44%, en was destijds vooral toegenomen onder lager en middelbaar opgeleiden. En onder precies die groep, die zich vertegenwoordigd voelde door het kabinet, kelderde het vertrouwen nu weer het sterkst. "Onder de aanhang van de PVV, de grootste partij in de Tweede Kamer, daalde het vertrouwen van 50 naar 14 procent. Onder BBB-kiezers ging dit van 57 naar 13 procent. VVD'ers zijn nog het positiefst: onder hen daalde het vertrouwen van 73 naar 53 procent. Ook is er relatief veel vertrouwen in de politiek bij kiezers van D66 (51 procent) en GroenLinks-PvdA (50 procent)." De sterkste daling was om moverende redenen overigens te zien bij NSC-stemmers, dat ging van 55% naar bijna niets. Slechts 18% van alle stemmers heeft vertrouwen in een "beter functionerende politiek" na aanstaande verkiezingen, al vind je die optimisten vooral bij GL-PvdA (36%), CDA (28%) en D66 (27%).

Enfin, ZIN IN PRINSJESDAG VANDAAG.