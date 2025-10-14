achtergrond

'Zionistisch' Disturbed treedt vanavond UITERAARD gewoon op in Amsterdam

Nu niet ineens cultuurhuizen binnenvallen

Goh ineens allemaal mensen in rep en roer vanwege een concert van de Amerikaanse metalband Disturbed, bekend van Down with the Sickness en die cover van Sound of Silence, dinsdagavond in de Ziggo Dome. Dat concert gaat namelijk, in tegenstelling tot een eerder concert in het laffe Belgische plaatsje Vorst, gewoon door. Dit terwijl de Joodse frontman David Draiman openlijk toegeeft niet down met de sickness van Hamas te zijn, in zo'n mate dat hij zich zelfs liet fotograferen met een paar bommen van de IDF, die hij signeerde met 'Fuck Hamas'. Dan moet organisator MOJO dus ineens verantwoording gaan afleggen over waarom dit concert mag plaatsvinden in de Lieve Stad van Hoop. MAAR HEE. Deze hele discussie hoeven we dus niet te voeren, want die hebben hebben we al gevoerd toen die gast aan de andere kant van de medaille, BOB VYLAN, wel niet wel kwam optreden. Dat verandert dan niet ineens als iemand al dan niet aan een andere kant van het ideologische spectrum dan wel de geschiedenis staat, TOCH?? Nee. Disturbed treedt dus gewoon op. Zijn zelfs nog kaarten.

Oewa-a-a-a

@Zorro | 14-10-25 | 13:50

