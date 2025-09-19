achtergrond

Fawlty Towers in het StamCafé

Benoem de oorlog NIET

Bij dezen roepen we ons roze café van 19 september uit tot het Fawlty Towers StamCafé. Het is namelijk op de dag af 50 jaar geleden dat de eerste aflevering van de Britse hotelkomedie op televisie verscheen. Dat is weliswaar een heel aantal jaren, die paar afleveringen Fawlty Towers (of iets meer dan een paar dan, 12 in totaal) hebben scènes opgeleverd voor de eeuwigheid. Scènes die ook gekwoot worden door mensen die 50 jaar geleden nog helemaal niet bestonden, en dat is niet alleen omdat de KRO het door de jaren heen een paar duizend maal heeft herhaald. Fawlty Towers was en is de ultieme Britse sitcom. Een meesterlijke prestatie van John Cleese, zo meesterlijk dat we het hem vergeven dat hij 50 jaar later alleen nog maar overal kan roepen dat je tegenwoordig niks meer kunt roepen. Is ook wel een beetje zo, natuurlijk. Humor om te lachen na de breek.

Tags: stamcafé, fawlty towers, don't mention the war
@Zorro | 19-09-25 | 22:00 | 161 reacties

