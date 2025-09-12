achtergrond

Acht moskeeën ontvangen "met 'bloed' besmeurde haatbrieven"

rustig dagje he (beeld afkomstig van de Rotterdamse Ayasofya Moskee)

Goedemiddag hoe is het met uw sociale weefsel. Acht moskeeën te Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Den Haag ontvingen afgelopen week bepaald onaangename briefpost. Het AD schrijft: "‘Islam is geen haar beter dan nazisme’ én ‘De islam moet dood’. De brief, met rode vlekken die op bloed lijken, werd vorige week ontvangen door de Ayasofya-moskee in Rotterdam-West. Op de brief staat ook een spotprent van de profeet Mohammed. De brief, in elkaar gezet met uitgeknipte koranverzen, is bewust verstuurd op de dag dat moslims de geboorte van de profeet vieren."

Zeven andere moskeeën ontvingen daarna "dezelfde" brief. De Essalam-moskee in Rotterdam ontving naast deze brief ook een "_een dvd met de tekst ‘_Last day of Islam in Europe’ erop." Vijf van de aangeschreven moskeeën zijn aangesloten bij het Turkse ministerie Diyanet. Zeer ernstig allemaal, en bovendien zeker niet de eerste keer. Gelukkig gaan moslimjongeren nu elk half jaar "met het kabinet in gesprek" en gaat het Ministerie van Binnenlandse zaken voor het eerst "de maatregelen tegen moslimdiscriminatie coördineren."

Tags: moskeeën, bloed, brieven
@Spartacus | 12-09-25 | 18:00 | 130 reacties

