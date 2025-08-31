Slecht nieuws voor alle personen van kleur en alle personen gespeend van kleur: er is weer een TREND in Amerika en dat zal dus wel weer overwaaien en eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het ditmaal VEEL erger is dan alle andere ellende die de afgelopen vijftien jaar over ons is uitgestort. Het blijkt dus hartstikke hip om vrij massaal en vrij nadrukkelijk niet te naaien. Een paar wetenschappers (heel nadrukkelijk geen activisten) in de Omtzigtologie houdt bij hoe frequent men er in het land van grijp-ze-bij-de-liflafjes nog op/onder mag klauteren en dat blijkt gemiddeld: steeds minder vaak. (Zelf stellen we qua bronstigheid overigens ook niet zo gek veel voor.) Een seksrecessie noemen de goede mensen het aldaar. Ernstig spul. En dat terwijl het potdomme 2025 is.