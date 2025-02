Hamas laat zaterdag 6 levende gijzelaars vrij: Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu en Hisham al-Sayed. Die laatste 2 worden al meer dan 10 jaar gevangen gehouden in Gaza. Hoewel er waarschijnlijk weer een walgelijk en kwaadaardig schouwspel aan hun bevrijding vooraf zal gaan, is het goed nieuws. Maar eerst is Israël in rouw. Donderdag komen 4 gedode gijzelaars thuis, onder wie (volgens Hamas) Shiri Bibas en haar kinderen Kfir en Ariel. Bij hun ontvoering op 7 oktober 2023 was Ariel 4 jaar oud, Kfir nog een baby van 9 maanden. Hamas claimde in november 2023 dat de kinderen samen met moeder Shiri waren omgekomen bij een Israëlisch bombardement, maar de IDF kon daarvoor geen bewijs vinden. Vader Yarden is vrijgelaten, maar weet nu dat zijn gezin nooit meer compleet zal zijn. Wanneer en hoe de Bibas-kinderen zijn gestorven, zal in Israël moeten worden onderzocht.