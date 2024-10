Oktober. November. December. Nog drie maanden en het is gedaan met De Handwerksman in bovenstaande steden. Dan mogen er geen witte busjes van loodgieters, elektriciens, metselaars, timmerlui, knipvoegvirtuozen, glaswachters, installateurs, tegelzetters, technici en noem ze allemaar maar op die Nederland draaiende houden in deze 14 binnensteden rondrijden. Dit zijn ook de steden waar het in 2025 LOEIDUUR wordt om nog een lekkende kraan te laten fixen of een zolderraam te laten repareren. Kabinet Schoof wilde aanvankelijk uitstel van de zero emissie eis. Maar staatssecretaris Chris "slappe hap" Jansen (VAN DE PVV, U WEET WEL DIE ZO VOOR DE NEDERLANDERS OPKOMT) is gezwicht, en wil nu toch minder minder uitstoot. U hebt nog drie maanden om te verhuizen naar Den Helder, Goes, Roosendaal, Friesland, Zeeland, Flevoland, Delfzijl of een waddeneiland naar keuze. Succes Nederland! Kaartje via de NOS.