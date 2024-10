Met zijn ‘Koning Krump’ creëert schrijver Jibbe Willems een uitbundige satire over de hoogmoed van machthebbers als Donald Trump. „De actualiteit haalde ons in. Er zat al een aanslag op Krump in het stuk.” Morgen gaat het toneelstuk in première. https://t.co/g3JN9gtSxj

Een heel artikel over een schrijver door een andere schrijver, waar vooral uit moet blijken dat de heren dan misschien schrijvers, maar toch bovenal lezers zijn. Genieten ook; er is weinig zo geënsceneerd als een 'nonchalante boekentafel' van een schrijver die een fotograaf over de vloer krijgt.

Maar goed, het bovenstaande treffen tussen toneelschrijver Jibbe Willems en NRC-schrijver Ron Rijghard spant de verwachtingen tot het breekpunt, en wel met een taligheid die buiten de Ring A10 tot vandalisme gerekend wordt:

"Mooi schrijven, barok schrijven kan Jibbe Willems als geen ander. Al twee decennia voorziet de als acteur opgeleide auteur theatermakers van zintuiglijke, geladen, poëtische en geestige taalwerken." Even later vervolgt Jibbe met: "Bij shakespeareaans denk ik aan de taal. Aan taal die communiceert met een breed publiek, maar met poëzie en grootsheid in zich. Dat grootse zit in verwijzingen naar goden, mythen en bijbelse verhalen, en de poëzie in metaforen die soms aards, soms gezwollen zijn."

En als het tijd wordt te onthullen hoe die verwachtingen waargemaakt worden, leest u ineens de onderstaande koortsdroom van een Jimmy Kimmel-schrijver uit 2016 twee dagen na z'n deadline.

Kan hier geen apart, punitief btw-tarief voor ingevoerd worden? Trailer na de breek.