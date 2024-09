Twee fragmenten domineren today's online discourse rondom het debat van vannacht. Het bovenstaande fragment waarin Trump vertelt over illegale immigranten die "are eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there", en het onderstaande fragment waarin Trump vertelt over Democratisch beleid dat abortus in de negende maand toestaat, en de oud-gouverneur van West-Virginia die voorstander zou zijn geweest van het toelaten van 'abortus na geboorte'.

Beide beweringen werden naderhand meteen tegengesproken door de moderators, en het sentiment werd daardoor dat Trump op deze momenten een waanzinnige, en in deze uitwisselingen de verliezer was.

Echter, er zijn wel degelijk politierapporten, getuigenissen en opgenomen telefoongesprekken met de politie die onderschrijven dat illegale migranten wel degelijk huisdieren vangen en opeten - wat sowieso niet ongebruikelijk is in Haïti. En wat 'abortus na geboorte' betreft, dat heeft oud-gouverneur van West-Virginia destijds wel degelijk gezegd.

Kamala deed op haar beurt ook uitspraken die aantoonbaar onjuist zijn, maar zij werd daarin niet tegengesproken door de debatleiders. Zo zei ze bijvoorbeeld dat Trump gezegd zou hebben dat er "een bloedbad volgt" als hij niet herkozen wordt (hij bedoelde voor de auto-industrie) en dat Trump over een extreemrechtse bijeenkomst had gezegd dat ook daar "very fine people" tussen zitten - maar zelfs Snopes had dat destijds al ontkracht. Al is het natuurlijk ook weer zo dat Trumps beweringen in aard en toon wel een andere kwaliteit hebben die live misschien meer scepsis aanmoedigt bij debatleiders.

Netto lijkt de perceptie dat Trump het debat 'niet gewonnen' en Kamala 'niet verloren' heeft. Zelfs Elon schrijft: "While I don’t think the debate hosts were fair to @realDonaldTrump, @KamalaHarris exceeded most people’s expectations tonight."

Een gewaardeerde, overwegend pro-Trump vibe-based analist vat het als volgt samen:

"This is a lose-lose for Trump. If he turns down a second debate with Harris it will make him look weak, but if he accepts he'll need to win it, and I didn't see much evidence tonight that he's capable of doing that. His best hope now is to turn his campaign over to skilled professionals who can successfully craft a message that Harris is too far left to be trusted to be president. The good news for Republicans is that there's plenty of material that they can work with."

Hele debat en wat ongein na de breek, keurige ABC-segmentjes hier.