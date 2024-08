Moet gezegd: mooie tunnels, uitstekende video en dito Hebreeuwse ondertiteling. Nu benieuwd hoe lang Hezbollah nieuwe montages blijft rondpompen in plaats van daadwerkelijk aan te vallen. Want zo gaat het tot nu toe eigenlijk altijd. Het bovenstaande tunnelnetwerk heet "Imad 4", vernoemd naar de in 2008 te Damascus gedode Hezbollah-commandant Imad Mughniyeh. De hoorbare audiofragmenten waarin Nasrallah Hezbollahs "precision and non-precision missiles along with weapons capabilities" benadrukt, stamt uit 2018. Maar, nogmaals, knappe video hoor!