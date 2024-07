Er is een merkwaardig idee in linkse mensen gekropen, keurig netjes opgetekend en verder gepopulariseerd door een of andere knakker van de Groene: Een beter milieu begint niet bij jezelf.

Het ligt namelijk allemaal aan grote bedrijven, want je kunt van gewone stervelingen niet verwachten dat ze andere gewone stervelingen de hele tijd de les lezen, die lessen omkatten tot beleid, en vervolgens al die wijsheid nog toepassen op het eigen fragiele bestaantje ook. Er ligt veel te veel druk op de schouder van het individu, die de godganse dag al allerhande verleidingen moet proberen te weerstaan. Onmenselijk! Het gaat zo van: nee naarlingen, jullie mogen niet vliegen, er zou eigenlijk zo snel mogelijk een taks op moeten, maar nu ga ik met mijn zoontje op examenreis naar de andere kant van de wereld, want op treinafstand valt er geen reet te beleven voor wereldburgers als wij, de groeten en lik mijn ballen, kijk maar eens hoe perfect symmetrisch ze zijn.

Kijk dan.