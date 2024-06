Leuke club die Eerste Kamer. Blijkt eerst BBB-senator Eric Kemperman een Van Hagaatje te hebben gepulled door tientallen Kamervragen te laten schrijven door lobbygezelschap Vastgoed Belang, nu heeft zijn VOLT-collegaatje Gaby Perin-Gopie een tik op de vingers gekregen van haar collega-fractievoorzitters wegens de schijn van belangenverstrengeling. Perin-Gopie verdient d'r centen zoals veel VOLT'ers in de consultancy, haar collega's vinden het daarom opmerkelijk dat ze een motie indient die het kabinet oproept organisaties ’actief te wijzen’ op antidiscriminatiemaatregelen en -trainingen, terwijl ze zelf een toko bestiert die adviseert over diversiteit en inclusie. Tegen De T. zegt ze over de berisping van het College van Fractievoorzitters zich van geen kwaad bewust te zijn maar dat is het punt niet. Misschien kan VOLT-voorman Laurens Dassen nog eens bij Op1 een talkshow uitleggen waarom hij zo'n schijthekel heeft aan potentiële belangenverstrengeling.