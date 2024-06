Sommige mensen hebben ook altijd geluk. Stel je voor: je bent de zoon van eerst de onderpresident en later de opperpresident van het machtigste land op aarde. Je vader is opgegroeid in zowel de Joodse, de Ierse, de Puertoricaanse als de zwarte gemeenschap. Er is geen etnische groep in de VS of je vader is er opgegroeid. Om over zijn harige benen nog maar te zwijgen.

Geen wonder dat je er de gewoonte van maakt om je dagelijks leven wat kleur te geven met crack, coke en hoeren. We hebben allemaal wel de empathie om ons daarin in te leven, lijkt me. Maar goed, dat kost een paar centen, dus je verkoopt invloed op je vader aan onder andere Chinese, Russische en Oekraïense bedrijven en bureaucraten. Tien procent netjes naar je vader en de rest voor jezelf en de rest van de familie. Allemaal netjes witgewassen via de stichting vernoemd naar je dode broer. Die overigens volgens je vader in actieve dienst is gestorven, maar daarover lopen de meningen uiteen. Dit alles staat net als naaktfoto’s van je minderjarige nichtje allemaal netjes op een laptop die je in een roes ergens bij een computerzaakje afgeeft om nooit meer op te halen.

Als je na dit alles wordt veroordeeld op het feit dat je toen je een pistool kocht vergat te melden dat drugs meer voor je is dan alleen een tijdelijke hobby, dat snappen wij ook wel dat je kunst verkoopt voor een half miljoen per plaatje. Sommige mensen hebben ook altijd geluk.