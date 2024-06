Leuke stad moet dat zijn; wéér een aanslag in Mannheim. Daar is gisteravond een AfD-kandidaat voor de gemeenteraad neergestoken. De steekpartij vond plaats om 22.45 uur nabij een marktplein. Vorige week vond een islamitische aanslag plaats in de stad in de deelstaat Baden-Württemberg. De 62-jarige Heinrich Koch werd nu aangevallen nadat hij posterscheurders op heterdaad had betrapt (of zoals de Duitsers in hun o zo bloemrijke taal zeggen: "einen Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt"). Hij ligt in het ziekenhuis met snijwonden. Volgens AfD is de aangehouden verdachte extreemlinks. Koch werd in totaal door drie personen aangevallen, die andere twee zijn nog voortvluchtig. Het is bal in Duitsland, daar worden de laatste tijd vaker politici van links tot rechts aangevallen.

UPDATE 11:51 - Video van de aanval

UPDATE 14:21 - Polizei: Verdachte is een verwarde 25-jarige man met eine psychiatrische Erkrankung