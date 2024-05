Dames en heren, beste reizigers, wij van GeenStijl hebben goed nieuws. De verbetering van www.geenstijl.nl gaat vandaag een nieuwe fase in: we krijgen een nieuw inlog-systeem. Het oude werkte nog wel, maar het nieuwe wordt beter (onder andere 2FA, key rotation, bruteforce protection, dus hee). Voor iedereen die via de browser GeenStijl bezoekt betekent dit: een keertje opnieuw inloggen (met uw oude vertrouwde wachtwoord) en dan zou alles als een zonnetje moeten lopen. Maar! Voor de app-gebruikers betekent dat u ACTIE MOET ONDERNEMEN, namelijk: de NIEUWE UPDATE installeren (Android hier, iOS daar, het kan zijn dat ie dankzij Big Tech Bureaucracy een paar uur/dagen later beschikbaar komt). De komende drie weken kunt u nog op uw oude app op de oude manier inloggen, maar ergens in juni gaat daar de stekker uit. Dan kunt u dus NIET MEER INLOGGEN. Maar als u dan uw app update, kunt u WEL WEER INLOGGEN. Maar dan weet u dat alvast. En dan kunnen wij u, als u over drie weken massaal in onze mailbox/voicemail/faxapparaat zit met de mededeling dat u niet kunt inloggen, zeggen dat u al gewaarschuwd was. Bij dezen dus: u bent gewaarschuwd.

*Schraapt keel*

Al deze nieuwe dingesen kosten geld. Mocht u eraan willen bijdragen dat GeenStijl nog lang & gelukkig leeft, dan kunt u HIERRR Premium Lid worden van uw favoriete weblog op het internet, en dan bloggen wij onafhankelijk door. Ook uw incidentele donatie stellen wij zeer op prijs.

Groetjes!

UPDATE - Nog even een paar bmovl-filtertjes goed leggen en u kunt weer reaguren!

UPDATE VAN DE UPDATE - Bmovl-filtertjes staan aan, wij werken aan de achterkant rustig door met paar kleine fixes