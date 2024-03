Nou makkers daar gaan we. "Nederland gaat met het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Tromp een bijdrage leveren aan de militaire operatie in de Rode Zee. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De ministerraad beslist er morgen formeel over." Het fregat moet schepen beschermen tegen de terroristen (mag je niet zeggen van BNNVARA/Omroep Zwart) die deze week drie opvarenden van een Grieks schip vermoordden. De Tromp is niet onbekend in die regio, want het schip werd eerder al gebruikt om een paar Somalische piraten voor hun joker te schieten. Behouden vaart op eigen kompas mannen!