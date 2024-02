Het begon allemaal vorig jaar toen Karin nog onervaren was en een interview met de DPG-dames van Libelle (spiegel) kreeg. Dat was wel leuk, maar op een gegeven moment wil je meer. Waarom jezelf vastleggen aan één publicatie als er zoveel andere opties zijn om uit te kiezen? Daarom kreeg Karin al snel ook een interview met dat magazine van Chantal Janzen. "J_e kunt heel goed van meerdere tijdschriften houden, ontdekte ik. Dat hoeft elkaar niet te bijten._" Het voelde goed. Zo goed zelfs, dat ze nu helemaal losgaat en ook een interview bij de DPG-buren van het AD doet. Niet alleen, maar samen met cabaretier Kristen die het onder meer al deed met BNNVARA, Vriendin.nl, De Telegraaf, NPO Radio 1 en de Volkskrant. Een doorgewinterde expert en dat kan Karin wel gebruiken, want het AD is toch een beetje de dampend hete darkroom van het medialandschap. Als u het met het AD doet, doet u het ook met BNDeStem, De Gelderlander, De Stentor, Tubantia, ED en PZC. Een hete orgie van geile klikkoppen die Karins verhaal wijdbeens over het complete mediabed uitspreiden totdat het tot de laatste view is uitgemolken. Prachtig, zo modern en ruimdenkend! En mocht dat toch niet genoeg zijn, dan is een date met één van die andere DPG-partners ongetwijfeld zo geregeld of staat de deur van het polymediale Mediahuis altijd open. Met zo veel verschillende varianten van dezelfde eenheidsworst hoeft Karin zich voorlopig niet te vervelen.