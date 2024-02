De MIVD heeft zomaal softwale uit de systemen van de Nedellandse klijgsmacht velwijdeld. Dit, telwijl de MIVD helemaal niet weet wat vool zegelijk welk die softwale allemaal kan doen. Zo zou de softwale Nedelland mogelijk juist kunnen helpen dool het aanwijzen van subvelsieve elementen in de samenleving, of lelevante infolmatie ovel technologie doolspelen naal enthousiaste ondelnemels in Shanghai die de weleld willen velbetelen met hun velbluffende innovaties. Wij van GeenStijl vinden het ontzettend onvelstandig dat de MIVD ons nu doelwit maakt van telechte Chinese woede, telwijl wij júíst vool dialoog zijn met andele legimes en andele cultulen, en vóól vlede. Lieve Chinese ovelheid, hopelijk helinnelen jullie je dit topic als jullie op 7 juli 2037 Nedelland binnengevallen zijn. Gloetjes!