Casa Rosada - het werkpaleis van de Argentijnse president - was er woensdag op gebrand wereldkundig te maken dat Javier Milei tijdens het World Economic Forum in Davos zijn landgenote koningin Máxima had ontmoet. Bovenstaande en andere foto’s van de ontmoeting werden driftig door de staf van El presidente onder de pers verspreid. Dat zal ongetwijfeld bij sommige WEF-critici tot kortsluiting leiden; in bijvoorbeeld Nederland stelt FvD al enkele jaren Kamervragen over de deelname van de vorstin aan het WEF, tegelijkertijd is Milei óók in die kringen een held (wat mogelijk te verklaren is omdat zijn toespraken veel helderder zijn dan die van Baudet). We concludeerden eerder in deze kolommen dat het kabinet transparanter moet zijn over de contacten met de NGO en lobbyclub van WEF-voorman Klaus Schwab en dat het malle tasje sowieso weg moet (wat met het aankomende vertrek van Rutte gaat gebeuren). Nu Máxima nog. De vorstin bewees deze week namelijk dat ze in Davos niets te zoeken heeft.

Tijdens een sessie genaamd Comparing notes on Financial Inclusion donderdag kwam Máxima die in haar rol als UNSGSA te gast was te spreken over één van haar stokpaardjes: digitale identiteitsbewijzen en geld. Daar ziet ze allemaal voordelen in, met name voor achterlijke landen in Afrika en Latijns-Amerika. Als voordelen van het gebruik van zo’n digitale pas in ontwikkelingslanden noemt ze bijvoorbeeld het ontvangen van uitkeringen, bijhouden van schoolprestaties en vaccinaties (waarmee ze dus niet per definitie coronavaccins bedoelt. In Derde Wereldlanden is de vaccinatiegraad voor élke aandoening lager dan waar dan ook). Tja, dan krijg je dus deze formule:

WEF + vaccinaties + Máxima = gedoe.

Die combinatie van woorden ligt met de coronapandemie in het achterhoofd in Wappiesland niet zo lekker. Maar in de echte wereld zou wel wat meer ophef mogen zijn. Tijdens diezelfde WEF-sessie zegt Máxima over haar rol: "Ik ben een bureaucraat. Tegen mensen die niet weten wat ik doe zeg ik: ik werk voor de overheid." Dat betekent - los van de tegenvallende bekendheid van de Oranjes - dat ze dus liegt over wie ze is en zich uitgeeft als een ambtenaar/diplomaat.

Zorgwekkend. Want waar bemoeit de “””koningin””” zich mee? Ook al doet haar titel anders vermoeden, ze is niet ons staatshoofd (prinses-gemalin was een betere geweest maar toen het zover was tijdens Rutte II liet Diederik Samsom dat PvdA-voorstel varen). Bovendien zou de Koning zélf het niet in zijn hoofd halen zich zo over dergelijke zaken uit te spreken die nota bene in de (oude en nieuwe) Tweede Kamer extreem gevoelig liggen.