Berichten in de kwaliteitsmedia over een grootmeester in het Chinees schaken (Xiangqi) die gebruik zou hebben gemaakt van vibrerende anaalballen om zijn tegenstander mee te verslaan. Affaire lijkt enigszins op die van Magnus Carlsen die vorig jaar Hans Niemann beschuldigde van het gebruik van anal intelligence. Op de valreep nu ook een soortgelijk bordsportschandaal in 2023 of toch niet? Yan Chenglong werd eerder deze maand in China gekroond tot Xiangqi King. De grootmeester vierde zijn overwinning in een hotel maar het feestje kwam ten einde toen hij dronken poepend werd aangetroffen in een badkuip. En nu staan de kranten dus vol met berichten dat er vibrerende anaalballen in het spel zouden zijn. Bron van de berichten is het gerenommeerde persbureau Agence France-Presse waarin de Chinese Xiangqi Bond nou juist ONTKENT dat er sprake zou zijn van vibrerende anaalballen. De bond was bekend met de geruchten op Weibo (het Chinese X voorheen Twitter) dat Chenglong middels vibrerende anaalballen met een computer communiceerde over de ideale zetten maar dat was niet de reden de schaker zijn titel te ontnemen en hem een jaar te schorsen: "Based on our understanding of the situation, it is currently impossible to prove that Yan engaged in cheating via 'anal beads' as speculated on social media." Het is de Chinese bond dus louter te doen om het onder invloed poepen in de badkuip. Maar ja, vibrerende anaalballen in de kop van de courant klinkt nu eenmaal veel lekkerder, nietwaar? Terwijl dergelijke beschuldigingen juist zeer behoedzaam benaderd moeten worden. Eerdergenoemde Niemann besloot namelijk Carlsen voor 100 miljoen dollar aan te klagen, een zaak die pas afgelopen augustus buiten de rechter om werd geschikt. Tot zover deze aflevering van GS Medialogica.