Reconstructie in de courant over zomerstorm Poly die het leven van de Haarlemse Christel Korporaal eiste. Ook Timmerfrans en zijn propagandamethoden komen even aan bod: "Groenlinks/PvdA-leider Frans Timmermans legt snel na de dood van Christel een verband met klimaatverandering, hetgeen hem op felle kritiek komt te staan, en op extra verdriet bij de nabestaanden, vooral bij moeder Tineke en haar zoon Hans." Droefenis die idd al eerder bij Wierd Duk aan bod kwam. De Volkskrant spreekt verderop in het artikel ook met Gerrit Hiemstra. Het blijkt dat de weerman weinig opheeft met windbuilen die stormen koppelen aan klimaatverandering: "Projectie." Waarvan akte.