Lang zal hij leven lang zal hij leven lang zal hij leven in de gloria! Joe Biden is vandaag jarig, hij is 81 jaar oud geworden. Of misschien is hij wel 104 geworden, of mogelijk 96, hij weet het zelf ook allemaal niet meer. Hee kijk daar heb je Hunter, hij staat crack te roken in de kast onder de trap, en hij heeft het gezellig met een hoer. Joe Biden zelf is nog even boven, hij heeft zijn incontinentieluier volgescheten. Jill is 'm boven aan het verschonen. Verdomd, daar komt-ie naar beneden. Iedereen begint te zingen: lang zal-ie leven, lang zal-ie leven. Hij flikkert van de trap en wordt omhoog geholpen door de secret service. Nancy Pelosi is er ook, ze is allemaal flauwe geheimpjes over Donald Trump aan het doorbellen naar Michiel Vos. Vanavond bij Beau: Donald Trump is een lul! Barack Obama ligt met een of andere gozer in de kast (hij heet Michelle), Mitch McConnell staat al twee uur als een standbeeld naar de gordijnen te staren en Kamala Harris heeft viagra door de cola geroerd om Joe te kunnen verzelfmoorden. Jammer poes, Joe drinkt alleen Zwarte Kip. Goede vriend Ted Kaufman van de Bidens is er ook maar hij weet ook niet meer wat voor of achter is. Joe probeert nog te speechen, maar er komt alleen maar spaghetti uit zijn mond. Dat is trouwens de hoofdstad van Puerto Rico. Hij beledigt nog een paar mensen, laat wat handen hangen, vraagt zich af waar Jackie is en schijt dan maar weer in zijn broek. Nou van harte Joe, gefeliciteerd pik, het was een topverjaardag. Lang zal je leven. Oh nee.

Proost