Dadelijk gaan we kwalificeren voor de extreem gehypete Grand Prix van Las Vegas, maar eerst moeten we even terugblikken op die dramatische start van het raceweekend gisteren. Want jongens, wat een clusterfuck was dat zeg. Fans die honderden danwel duizenden dollars voor hun kaartje betaalden, kregen slecht negen minuten vrije training voorgeschoteld voordat de Ferrari van Sainz een putdeksel uit het asfalt zoog en de hele sessie werd geschrapt en mochten de tweede vrije training (die uiteindelijk om 2:30 uur lokale tijd begon) niet bekijken, omdat alle tribunes en fanzones voor die tijd al gesloten werden. Het was een dramatische start voor entertainmentspektakel waar de Amerikaanse F1-eigenaar al lange tijd van droomt en misschien wel typerend voor een circuit waar de show op de eerste plaats staat en het racen slechts een bijzaak voelt. Dat zien we ook terug in de baan, want het Spiderpig-circuit is met zijn lange rechte stukken en simpele bochten vooral aangelegd om zoveel mogelijk hightlights in de stad te passeren en niet om de lat voor iconische asfaltlinten een stukje hoger te leggen. Hopelijk zorgt het gladde asfalt, de lage temperaturen en immer nabije muur nog voor enige uitdaging. We verwachten deze kwali snelle Ferrari's (al krijgt Sainz nog tien plaatsen straf voor het verwisselen van onderdelen na zijn dekselse incident), een strijdlustige Verstappen en mogelijk verrassingen uit de hoek van Albon, Alonso of zelfs van een Haas. Tijd voor een kwalificatie tussen de Elvissen, aandachtszoekende influencers en pensioenvergokkende bejaarden. Tijd voor Vegas.

