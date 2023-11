Special Forces leveren eerste couveuses aan Hamas HQ Shifa Hospital

Ja, weet je, wat Afghanistan/Pakistan-kenner Faran Jeffery zegt eigenlijk: "As a non-Israeli, I'm finding it very hard to wrap my head around this. So there are still Israeli Jewish babies being kept in captivity in Gaza. But Israel is going above and beyond trying to save the lives of... Palestinian babies? Literally no other country would be doing this in such a situation. None. I can bet my life on that. This is all a bit insane." Het is een onvoorstelbare toestand ja. Hier ziet u eerdere foto's van die couveuses, en het is een identiek object in de bovenstaande video.

Onderstaand dan even die BBC-verontschuldiging, hun tweede na die mediabrede '500 doden in ziekenhuis door Israëlische luchtaanval'-flater. Wat wilde? Reuters citeerde de IDF: "The IDF forces include medical teams and Arabic speakers, who have undergone specified training to prepare for this complex and sensitive environment, with the intent that no harm is caused to the civilians." De BBC maakte daar live op tv van: "Reuters says Israel's forces are conducting an operation against Hamas in Gaza's Al Shifa Hospital, and they are targeting people including medical people as well as Arab speakers." Weet je, gebeurt de beste!

Maar, er is ook positief nieuws. Op 12 november hoorde u Bibi natuurlijk al zeggen over of er onder druk van het grondoffensief een eventuele deal is voor de vrijlating van gijzelaars: "There could be, but I think the less I say about it, the more I’ll increase the chances that it materializes." En zojuist bleek dat er inderdaad beweging in die kwestie lijkt te zitten. Reuters bericht EXCLUSIVE dat: "Qatari mediators were on Wednesday seeking to negotiate a deal between Hamas and Israel that includes the release of around 50 civilian hostages from Gaza in exchange for a three-day ceasefire. (...) Hamas has agreed to the general outlines of this deal, but Israel has not and it is still negotiating the details, the official said. It is not known how many Palestinian women and children Israel would release from its jails as part of the agreement under discussion." Kortom, mogelijk worden er binnenkort tientallen gegijzelde vrouwen en kinderen uitgeruild. En mogelijk ook niet, want het blijft oorlog en het blijft Hamas en niet het Humanistisch Verbond.

Enfin, u bent weer bij. We gaan live:

Update 15:00 - Het """parlement""" van Hamas is zojuist in zijn volledigheid opgeblazen. Zo krijgt democratie nooit een kans!

Update 15:02 - Ongekend actiedichte nieuwe POV-videobeelden van de IDF-grondoperatie. "The IDF's 14th Armored Reserve Brigade captured a key Hamas outpost in the northern Gaza Strip."

Update 15:14 - Parlementair spoeddebat Israël/Hamas "door rechts blok uitgesteld tot na de campagne". En dan niet de IDF-campagne in Gaza maar de Nederlandse verkiezingen.

Update 16:10 - Tekorten tekorten tekorten in de Gazastrook, maar aan raketten nog geen tekorten. Hier beelden van Iron Dome-intercepties, eerder vandaag, bij Ashkelon.

Update 17:01 - Ondertussen, Francesca Albanese, UN Special Rapporteur over wat Israëls respons wél had moeten zijn: "The respons was to be given in terms of law enforcement. (...) It could have relied on the UN to demilitarize Hamas." Okay sugar tits.

IDF-schutters met FN MAG (links) en IWI Negev (rechts)

Enórm geestige flater van de Britse NOS

En die NOS-ambtenaren kunnen (of willen) ook nog steeds niks