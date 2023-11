In 2018 kwam Annabel Nanninga de Amsterdamse gemeenteraad binnen met Forum voor Democratie, in 2020 splitste ze zich af naar haar eigen partij JA21 en nu is ze kandidaat Tweede Kamerlid en senator voor diezelfde partij.

Afgelopen woensdag nam ze afscheid van de Amsterdamse gemeenteraad, en werd ze toegesproken door burgemeester Femke Halsema.

Het Parool: “Amsterdam piept en kraakt onder het juk van een extreemlinks bestuur,” begon Halsema. “De deugkneuzen hebben hier onveranderlijk de leiding en de raad is – ondanks uw noeste werk – nog niet echt van kleur verschoten. En nu hoeft er niemand aan te pas te komen, want u cancelt uzelf. Op het hoofdkantoor van het milieu-, dier- en mensvriendelijke Woke International is de vlag uitgegaan. Dat zult u begrijpen.”

Vanuit de zaal werd gelachen, en ook Annabel Nanninga hield haar gezicht niet in de plooi. Waarna Halsema verder ging, in een speech gebaseerd op de Twitterberichten en de eigen woorden van Nanninga over de Amsterdamse politiek in de afgelopen jaren. “Als iemand de crisis begrijpt die Amsterdam teistert, dan bent u het: het is geen vijf voor twaalf, maar half één in Pyongyang aan het IJ.” Halsema, zichtbaar ervan genietend: “Hoe moet de GGZ Raad 020 nu verder, zonder de psychiater die zich ontfermt over haar patiënten? Als dolende zielen zullen wij nu op de tast het hekje moeten vinden dat ons afscheidt van de linkse afgrond waarvoor u ons wist te behoeden.” Het Parool werd ook genoemd. “Wie moet de Amsterdammers wijzen op obligaat gepiep over seksisme in een interview met de burgemeester?” zei Halsema. “En wie verheldert nog voor twitterend Nederland dat Het Parool in werkelijkheid de Pravda van de Stopera is?”

‘Adieu Wokum’

Annabel Nanninga kwam daarna zelf aan het woord. “Amsterdam is een plek van diversiteit, van inclusie, maar Kevin Kreuger en ik hebben daar toen we aantraden niets van gemerkt. Het was een ijzige ontvangst. Het ontdooide enigszins langzaam toen mensen erachter kwamen dat we niet dagelijks geblenderde puppy’s eten en een goed gevulde borrelkast hadden.” Adieu Wokum, en de mazzel, zette Nanninga op X, in een duidelijke verwijzing naar het Joodse verleden in de stad, waar in het ooit kloppende hart van de oude Jodenbuurt nu vanuit de spuuglelijke Stopera vol wokies de stad wordt bestuurd.

Nanninga: Maar 47 procent van het Amsterdamse electoraat ging voor de Gemeenteraadsverkiezingen naar de stembus. Dus eigenlijk zit je met een mager mandaat in de gemeenteraad. Allemaal goedbedoelende parttimers, en de veronderstelde 20 uur per week die je kwijt zou zijn in de gemeenteraad van een stad als Amsterdam, is veel te weinig.

De VVD, PvdA, D66, GroenLinks, het is 1 grote eenheidsworst, inhoudelijk. Veel te veel hele jonge mensen, ook een beetje naïef, heel weinig geboren Amsterdammers. Daar mag je niks van vinden, maar ik vind daar wel wat van. Je moet wel binding hebben met die stad. Ik stond laatst bij een anti-Israël demo in Nieuw-West, georganiseerd door het in veel landen verboden kalifaatfanclubje Hizb ut-Tahrir, waarbij moslimvrouwen letterlijk als vee achter hekken werden gedreven door moslimmannen.

Uit het Parool: Op Plein ’40-’45 kwamen op 22 oktober zo’n zeshonderd mensen samen. De demonstranten droegen vlaggen met Koranteksten, die waren uitgedeeld door organisator Hizb ut-Tahrir, een radicaal-islamitische beweging. Ook waren borden te zien met leuzen als ‘Tweestatenoplossing = verraad’ en ‘Palestina is een kwestie voor alle moslims’. Opvallend was dat mannen en vrouwen hier van elkaar werden gescheiden. Voor Annabel Nanninga (JA 21) reden om vragen aan burgemeester Halsema te stellen. Ze wilde onder meer weten of de gemeente vooraf hiervan op de hoogte was en, als dit het geval was, of de gemeente heeft overwogen de demonstratie niet te laten doorgaan.

Nanninga: ik geloof wel dat je het niet kunt verbieden, die apartheid, of moet verbieden, maar het is natuurlijk wel bizar dat niemand van die raadsleden ook maar een wenkbrauw optrekt van verbazing, terwijl ze hele godganse dag bezig zijn met microagressie, gender, sociale ‘veiligheid’ etc. Als je tegen iemand van niet-Nederlandse afkomst zegt: wat spreek je goed Nederlands, dan pleeg je een hate crime! Maar als de Jodenhaat tegen de stenen van het Paleis op de Dam aanklotst, dan geven de snowflakes niet thuis.

Het is natuurlijk hilarisch om te zien hoe al die linkse idealen iedere keer weer keihard botsen met de realiteit in Amsterdam, en dan blijft er maar heel weinig over van die idealen. Steeds maar weer doorstaan die idealen de toets van de echte wereld niet. Homohaat wordt niet opgelost met regenboogzebrapaden, integratie is niet opeens wel gelukt als je een postercampagne voert, de meeste vrouwenhaat en lastigvallerij in de stad komt natuurlijk niet van ‘corpsballen en Engelse toeristen’ zoals D66 ooit beweerde, iedere jonge Amsterdamse vrouw zonder hoofddoek kan je vertellen dat die komt van jonge allochtonen. En wie wat anders beweert, liegt.

Je bent natuurlijk niet goed bij je hoofd als je daar jaar in jaar uit gewoon mee doorgaat, met wensdenkende foplossingen. Misschien, ideetje hoor, zijn sommige moslims in Amsterdam geen linkse, vrijdenkende tolerante types. Neem GroenLinks wethouder Groot Wassink, die komt uit de Achterhoek (verder niks mis mee hoor, de Achterhoek, ik kom er vaak) en die is zich in Amsterdam tegen alles wat hij in de Achterhoek stom vond gaan afzetten en mijn stad gaan verzieken. Hij is gewoon een communist, een meloen: groen van buiten, rood van binnen. En maar stoer doen, meelopen in extreem-linkse demonstraties. Dat is in Amsterdam toch wel de allerveiligste vorm van naoorlogs verzet. Weet je wat stoer is: met een Israelische vlag door Nieuw-West gaan lopen.

In de gemeenteraad kon ik trouwens met veel politieke tegenstanders privé goed opschieten, alleen met die man niet. Hij is gewoon onaangepast, die groet mij niet, is gewoon niet aardig. Ik heb het zelfs met Sylvana leuk gehad, ik bedoel maar. Ik vraag me af of ze bij BIJ1 weten dat wij met een borrel in de hand ook wel eens foute grappen konden maken. Speaking of borrels. In de vorige raadstermijn hadden we een vrij legendarisch borrelclubje met mensen van alle mogelijke partijen. Hartstikke gezellig. De mensen die ik wel echt heel vervelend vond, waren die van D66. Die zijn bijna nooit leuk. D66er Shula Rijxman, wethouder, was de uitzondering; totaal incompetent maar best wel aardig, al heb ik niet met haar in een hotel in Dokkum overnacht.

Gesticht Amsterdam

Nanninga: Ik had echt wel begrepen dat je met 2 zetels in de raad ons partijprogramma niet kon uitvoeren. Mijn doel was om daar tegels te lichten, om daar schijnwerpers te zetten op de totale gekte in de Stopera, waar de gekken het gesticht hebben overgenomen, en om aan de rest van Nederland te laten zien: jongens, kijk nou uit, dit is jullie voorland met de parallelle werkelijkheid van UvA-fopwetenschap en pluizige jaren 70-idealen. Dat er cultuursubsidies worden uitgedeeld op basis van huidskleur, dat er gratis yoga- en trommelles is voor illegalen, dat er altijd woonruimte voor ze is en voor de Amsterdammers niet, dat ze de stad zo autoluw maken dat hulpdiensten je niet meer kunnen bereiken als je een hartklap hebt gehad in de binnenstad. Ik verzin dit niet he, is allemaal echt gebeurd.

Ik ben er volgens mij wel in geslaagd om de boel op te schudden. In het begin waren andere raadsleden echt in paniek als ik stukjes uit de openbare debatten deelde op social media. Niet suggestief gemonteerd, wij zijn DENK niet, gewoon eerlijke fragmentjes. Dat was niet de bedoeling, zomaar de aandacht vestigen op hun eigen gezwam. Belden ze me letterlijk huilend op dat ze ‘van internet af wilden.’ Wat ben je dan voor volksvertegenwoordiger? Je staat toch voor je woorden? Ik wilde dat gesloten bolwerk openbreken, met die hele slaafse journalisten van Het Parool die precies opschrijven wat de wethouders en raadsleden voorkauwden. Stukken uit het college staan eerder in Het Parool dan dat ze bij de Raad liggen. Ze zijn in het college van B en W wereldkampioen persberichten sturen. Dan gaan ze ergens een regenboogbankje inhuldigen en dan gaat wethouder van cultuur Touria Meliani daar op zitten terwijl er ondertussen potten en poten in elkaar worden geramd waar niemand iets tegen doet. Als ik een spoeddebat had aangevraagd en gevoerd, presteerde Het Parool het om daar een een stukje over te tikken zonder mij of JA21 zelfs maar 1 keer te noemen. Ik heb meegemaakt dat de ontslagvergoeding van een topambtenaar hoger was dan toegestaan en zonder bewijs dat hij de uitgevoerde werkzaamheden ook daadwerkelijk gedaan had, zonder enige consequenties. Als je maar tot de nomenclatura behoort, zit je snor in Amsterdam. Die snuiter is doodleuk wethouder in Rotterdam geworden daarna.

In het begin waren Kreuger en ik paria's in de gemeenteraad, ze dachten echt dat er duistere krachten waren neergedaald in het stadhuis. Al dat gelul over diversiteit en inclusie strekte zich niet uit naar mij en Kevin. In het begin was dat heel extreem. We werden voortdurend geïsoleerd, er waren veel kinderachtige pesterijen tegen ons. Goede moties van ons weigerden ze te steunen, die moties pasten ze vervolgens een heel klein beetje aan en presenteerden die dan als hun eigen plan.

COA-kakkers in Amstelveen

Ik was de afgelopen dagen op campagne in Helmond, Den Haag en Zaandam, en bij nog veel meer zaaltjes en debatten. We hebben laten onderzoeken waar ons kiezerspotentieel zit en dat is vooral Noord- en Zuid-Holland, Brabant en Utrecht.

We zitten in de groep kiezers die zweven tussen NSC, BBB en VVD, al is de partij van Pieter Omtzigt heel anders dan onze. Mensen als Timmermans hameren tijdens de campagne vooral op het klimaat. Onder jonge mensen is dat een issue maar ik hoor daar ook steeds meer tegengeluiden. Ze zijn er wel een beetje klaar mee om zich dag in dag uit bang te laten maken en vanwege ‘het klimaat’ zwaar te moeten inleveren op hun levensstijl. Het is een post-religieuze ideologie voor jonge seculiere kinderen die eigenlijk niet willen toegeven dat ze Jezus missen in hun leven. Het hele verhaal klopt, theologisch gezien: er is een erfzonde, schuld en boete, een heilsleer, ascetisch gedrag waarmee je tot verlossing komt en je noodlot kan bijsturen. Ik vind het psychologisch gezien een heel naar verhaal. Emotionele chantage waar zo’n Timmermans dan de vruchten van plukt voor zijn eigen ambities. Ik zit niet in het kamp van de klimaatontkenners maar heb wel een optimistische visie. Het valt allemaal redelijk mee met het klimaat, en wat er niet meevalt, daar kunnen we wat aan doen. Niet de temperatuur omlaag brengen maar de dijken verhogen. Pragmatisme. Wat mij opvalt tijdens de campagne is dat veel burgers het vertrouwen in de gevestigde orde kwijt zijn, na 13 jaar cynische leugens van de VVD. Alles wat de VVD aanraakt, gaat verkeerd. Achter ieder woord in Nederland kan je zowat het woord crisis plakken: klimaat, woning, energie, asiel, koopkracht en ga maar door. Er wordt niet bestuurd, beloften worden niet nagekomen. Het is pappen en nathouden. Kiezers worden daar moedeloos van. Dit kan leiden tot een lage opkomst bij de verkiezingen. Dat zie je in Amsterdam, onder de 50 procent. Ik zat deze week op een buurtbijeenkomst in een zaaltje in Amstelveen. Daar willen ze een AZC vestigen voor 60 jonge alleenstaande mannen. Eerst komt de wethouder, want het was zogenaamd een inspraakavond want er was zogenaamd nog niks besloten. Ik heb het terrein gezien, daar ligt al een betonnen fundering dus dat AZC komt er gewoon. De wethouder weet dat ook maar staat glashard te liegen, zegt dat de vergunning nog niet rond is en het AZC er misschien niet komt. Zegt een meneer in de zaal: maar er wordt al gebouwd. Ja, zegt de wethouder: het COA neemt een risico want als de vergunning niet komt , draait het COA op voor de kosten die er nu al zijn. Zegt die meneer: ja, dat is mijn belastinggeld. De belastingbetaler draait op voor de kosten, niet het COA. Als ik een dakkapel ga bouwen en ik krijg geen vergunning, dan moet ik hem afbreken. Vervolgens komt er een juffrouw van het COA, die veel vragen krijgt uit de zaal. Hoe moet het met al die minderjarigen in de wijk, die zogenaamd minderjarig zijn. Iedereen weet inmiddels dat ze onderweg naar Nederland hun paspoort zijn kwijtgeraakt maar hun telefoon nog wel gewoon hebben, snap je wel. En er zitten gewoon gasten tussen van 25 die zeggen dat ze 17 zijn. Je kan een röntgenfoto van iemands pols maken om de leeftijd vast te stellen maar dat mag dus weer niet in dit land want zielig en privacy enzovoorts. Enfin, die 60 kerels gaan over straat schuimen en dat wordt sowieso heibel. Zegt die COA-mevrouw, zo’n bekakt stemmetje: er is 24 uur per dag begeleiding bij, door in totaal 22 FTE’ s. Ze krijgen ook allemaal individuele psychische hulp. Ik voelde de temperatuur in die zaal stijgen. Diezelfde dag stond in de Telegraaf dat de tekorten op de wachtlijsten voor jeugdhulp in Nederland gigantisch hoog zijn. Als jouw kind suïcidaal is, komt die gewoon op een wachtlijst van een half jaar. Iemand anders vertelde dat zijn zoon 28 is en nog thuis woont. Iedereen staat maar wat te kijken bij deze toestanden, alsof het een natuurverschijnsel is. Mensen hebben feilloos door dat ze voor de gek worden gehouden door de overheid en de politiek. Mensen geloven niet langer dat je de temperatuur op aarde kan bijstellen door voor Frans Timmermans te kiezen enerzijds, maar aan immigratie kan je niets veranderen vanwege ‘Europese verdragen’anderzijds. Hou toch op. Ik ben op werkbezoek bij de vreemdelingenpolitie geweest en die lieten mij materialen zien, flyers die in Marokko, Libië en Turkije worden uitgedeeld door mensensmokkelaars, een soort reisfolders, hoe je naar Nederland moet komen, waar je moet zijn, wie je moet bellen. Er zijn foto’s van al die cruiseschepen waar ze verblijven, zoals in Velsen, Amsterdam, en Arnhem, en op die kiekjes zie je al die bewoners vrolijk lachend bij die enorme buffetten. Het zijn gewoon reisfolders van mensenhandelaren.

Helemaal stoppen met immigratie

Wij hebben in ons verkiezingsprogramma een asielparagraaf en die is heel duidelijk. Helemaal stoppen nu met asielmigratie, we kunnen het niet meer aan, ruimtelijk niet, fysiek niet, financieel niet.

De paragraaf: Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is. De immigratie moet fors worden beperkt. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie. JA 21 wil forse beperking immigratie (arbeidsmigratie, gezinsmigratie en studiemigratie) een asielstop, invoering grensbewaking, dwangwet van tafel, totale herziening asielbeleid: invoering Deens asielmodel, asielzoekers opvangen in eigen regio of partnerlanden zeggenschap terughalen uit Brussel, veto tegen nieuwe EU-migratiepact, illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten in plaats van opvangen, sancties tegen landen van herkomst die onderdanen weigeren terug te nemen.

Het is natuurlijk een enorme industrie, die AZC-business. De voorzitter van het bestuur van het COA is VVD’ er Milo Schoenmaker, die eerder burgemeester van Gouda en Bussum was. Het COA is een ordinaire baantjesmachine. Dat kakkineuze COA-vrouwtje in Amstelveen, die met een deftig stemmetje dan zegt dat het hele kwetsbare jongens zijn die hele intensieve begeleiding krijgen en dat ze alles nog moeten leren. Ze moeten leren boodschappen doen, met geld omgaan. Net zo naïef als de Queers for Palestine en die vrouwen in Apeldoorn die het welkomstlied zongen voor de asielzoekers. Toch te bizar voor woorden dat het altijd alleenstaande jongens zijn die hierheen komen en nooit meisjes. Die laten ze gewoon achter in dat land dat volgens hun verhalen zo vreselijk onveilig zou zijn.

Immigratie is voor ons een heel belangrijk thema. Stel dat we aan coalitiebesprekingen mee gaan doen, is dat een van de belangrijkste eisen. We doen geen water bij de wijn. De immigratie heeft impact op de hele samenleving. Kijk naar de studie van Jan van de Beek over onderwijs: migrantenkinderen hebben heel veel bijzonder onderwijs nodig. Dat is er niet. Ook daar zijn wachtlijsten. Het reguliere onderwijs heeft ook al lerarentekort. Neem de woningnood, ook deels veroorzaakt door immigratie, de verzorgingsstaat. We moeten kiezen: massa-immigratie of verzorgingsstaat. Het is gewoon een heel simpele keuze. Pick one.

Veel mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum waarschuwen al 20 jaar voor de gevolgen van massa-immigratie en het importeren van een cultuur die hier niet thuishoort, en we krijgen helaas gelijk nu. Je ziet wat er in heel West-Europa gebeurt. En er werd en wordt niets tegen gedaan. En als de kiezer iedere keer de VVD de grootste partij maakt, zal er ook niets veranderen. Nu, door al die massale demonstraties tegen Israël overal, vallen de schellen wel van de ogen. Ik vind het heel zorgelijk dat we dat gevaar niet eerder hebben ingezien, na Bataclan, Charlie Hebdo, de andere aanslagen in Parijs, en Brussel, en Londen, en Berlijn, de onthoofding van Samuel Paty, de moord op Van Gogh, noem maar op. Je zou nu denken na de pogrom door Hamas en de steun die Hamas krijgt van veel moslims wereldwijd, dat ook naieflinks ziet dat de gevolgen van de immigratie van miljoenen moslims neerkomen op een langzame zelfmoord van onze cultuur en toffe vrije Westerse normen en waarden. Maar wat zien we: moslims klagen dat de islamofobie zo erg is geworden in Europa, terwijl ze ongehinderd met hun IS-vlaggen kunnen zwaaien en antisemitische kreten kunnen brullen. Ik was op de Israël-herdenking op de Dam, in de week na 7 oktober en er werd tegen ons door handhaver gezegd, stop die Israelische vlag weg zodra je hier wegloopt. We staan niet in voor je veiligheid. De politie kan wel hele voetbalsupportersbenden uit elkaar houden maar een paar Joden op straat beschermen tegen Marokkaanse antisemieten, ho maar.

Ik ben er niet gerust op dat dit een breekpunt is, en dat wij in het vrije westen onze waarden eindelijk eens gaan verdedigen. Ik zie geen medestanders. In Duitsland wel, daar begint het kwartje te vallen. Dat ‘from the river’-gebrul willen ze daar verbieden, terecht want het is een oproep tot genocide door islamitische en domlinkse Hamascottes. Ik roep al een jaar of 10: dat er maar relatief weinig mensen terreur plegen is meer dan verschrikkelijk maar dat kunnen we als samenleving wel aan. Om die terroristen heen hangt een enorme groep moslims die zich niet uitspreken tegen geweld, tegen terreur, tegen Hamas. Kijk naar de inwoners van Molenbeek die Abdeslam heel lang verborgen hielden, de hele wijk wist dat ook gewoon. Die grote groep moslims doet niets wat tegen de wet is maar ze komen ook niet op voor onze normen en waarden. Daarom heen zit een enorme schil van GroenLinksers, D66’ers en PvdA’ers die cultuurrelativistisch zijn , die zeggen dat de islamitische cultuur en normen en waarden op gelijke voet staan met onze vrije westerse cultuur, die het ‘ja maar Israël'- narratief aanhangen. Die nuttige idioten maken onze samenleving echt kapot. Daar zit het probleem.

Ik heb Halsema gecomplimenteerd met wat ze in de Raad zei, kort na 7 oktober. Ik ben voor de vrijheid van meningsuiting en ik vroeg haar naar ‘From the river to the sea.’-oproep tot genocide nietwaar. Toen zei Halsema, en dat kwam diep uit haar hart, dat ze het verschrikkelijk vond dat mensen dat brulden op straat. Ze heeft laten onderzoeken of het strafbaar is maar kennelijk niet dus. Ik kan vaak op haar katten, maar vond het ook dapper dat ze de Kristallnachtherdenking door liet gaan.

Het is nog soms lastig schakelen, van de columnist die ik was, de mediamaker naar de rol van politica. Ik heb daar flink aan moeten wennen. Als columnist had ik onbeperkte vrijheid, en daar heb ik veel en dankbaar gebruik van gemaakt. Onder meer hier op GeenStijl. (Hartjes, jongens van het sjokblog, hartjes!) Ik zit niet in mijn uppie in onze partij, kan niet alleen maar namens mijzelf praten. Ik vertegenwoordig mijn kiezers, mijn partij. Ik heb samen met Joost de partij opgericht met een heel klein clubje mensen, en inmiddels zijn er pakweg 100 mensen beroepsmatig voor ons actief. Alles wat ik zeg, is mede namens hen. En namens en voor onze leden en kiezers. We zijn een politieke startup, we zitten momenteel in een war room met een heel klein clubje mensen die het vierentwintiguurs-gekkenhuis genaamd ‘campagne’ runnen. Het is geen gelikt campagnecircus. Ik heb wel een heel goed team, en Joost en ik laten ons uiteraard heel strak voorbereiden op inhoud en strategie.

Ik zit nu 5 jaar in de Eerste Kamer. Mooi werk maar ik vind dat de Tweede Kamer wel wat mag worden opgeschud. Bewindspersonen van matige kwaliteit moet je zowel inhoudelijk als retorisch kunnen doorzagen. De Eerste Kamer is echt een old boys network, heel beschaafd, de contacten onderling. Nooit op de man, hysterisch zoals in de Amsterdamse gemeenteraad. Er is onderling respect. We konden fatsoenlijk onderhandelen met de PvdA en GroenLinks, tegen de coalitie in. We hebben met JA21 daar dingen bereikt. Bezuinigingen op de jeugdzorg tegengehouden, AOW gekoppeld aan de bijstandsuitkeringen, dat soort dingen.

Kabinet Omtzigt 1 of Kabinet Timmermans 1

Wat een eventuele rechtse coalitie betreft staan wij ver van de economische standpunten van Pieter Omtzigt, qua herverdelingsagenda, nivelleren. Volgens de doorberekening van ons partijprogramma door het CPB, dat wij als enige partij rechts van de VVD hebben laten doen, gaan de werkenden er gemiddeld 1,4 procent op vooruit. Ons huishoudboekje klopt, ons belastingplan kan morgen geïmplementeerd worden. En dat is dus met een rechts programma. Omtzigt gaat uit van het herverdelen van schaarste, wij zeggen: geld en welvaart kun je maken. Dus daarover en over immigratie, asiel en economie zullen wat pittige gesprekjes gevoerd moeten worden. Maar we willen meedoen en we moeten ook meedoen, anders garandeer ik je dat we weer linksom de sloot in worden gefrommeld. Niet strategisch gaan stemmen uit angst voor Timmermans, die wordt niet de grootste, die heeft intern al enorme toestanden tussen klimaatfakirs die vinden dat we niks meer mogen enerzijds en rijklinkse PvdA-boomers die lekker willen Zwitserleven anderzijds. Dan is er nog de stammenstrijd tussen de normale mensen die Israël steunen en de jonge GroenLinksradicaaltjes die denken dat Hamas een verzetsgroepje is, en Jesse Klaver vliegt Frans nu al openlijk in de haren dat de stikstofnorm van 2030 WEL gehaald moet worden. Frans wordt geen premier. Dus zorg nou maar dat we de kabinetspuzzel over rechts kunnen gaan maken en maak rechtse partijen zoals, och ik noem er eens eentje, JA21 groot. Ook al omdat ik denk dat maar weinig mensen in de Kamer de volle breedte en consequenties van de Culture Wars snappen. Ik wel, zeg ik zonder valse bescheidenheid. En het is erger dan het lijkt, ook. Het is smakelijk lachen om woke maar na bijna 6 jaar in die gekte van Amsterdam gemarineerd te zijn en nu te zien dat alles waar ik hier op GeenStijl al voor waarschuwde, gewoon uitkomt, dat is niet meer grappig. De kongsi van moskeebazen, buitenlandse geldstromen, vernuftige Moslimbroederschappers die zich onze parlementen en instituties in konkelen, de linkse jeugd die historisch volkomen ongeletterd is en zich achter communisten en terreurgroepen schaart, de woke ideologie die meent ons te moeten beschermen tegen vrije gedachten en kwetsende meningen, het is een giftige cocktail met verstrekkende gevolgen. Dus. Gaat heen en stemt verstandig, zou ik willen zeggen.

