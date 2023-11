: Tot 24 weken kraait er geen haan naar, en met 22 weken is een baby ook al gewoon helemaal compleet.

Met dikke onzin bedoel ik dus vrouwen die "in nood zijn". Het is maar net wat je verstaat met onder in nood, ik versta daar bijvoorbeeld ernstig ziek van de zwangerschap ofzo onder. Als je onder in nood verstaat "Ja, kweenie, maar het komt me allemaal niet zo uit" dan wordt het wat anders. Maar de cijfers zijn dat ca 65% van de vrouwen een abortus doet omdat ze geen anticonceptie hebben gebruikt. Dat is niet "in nood", dan ben je een domme kut.

Dit zijn de tien meest genoemde redenen voor een abortus, waar er welgeteld eentje bijstaat die te maken heeft met "in nood":

"Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Abortusartsen (2006) blijkt dat vooral een combinatie van economische en sociale redenen een rol spelen. Het zwangere stel is bijvoorbeeld nog niet klaar of te jong voor het ouderschap. Daarbij zijn ook de financiële middelen en de huisvesting van belang bij de beslissing. Te weinig geld of geen goede woonruimte zijn veelgenoemde redenen om de zwangerschap af te breken. Hieronder de tien meest genoemde redenen op een rijtje:

Te weinig geld is de voornaamste reden om abortus te plegen

Te weinig geld.

Geen kinderwens.

Geen energie om een zwangerschap te voldragen en het kind op te voeden.

Te jong.

Gezondheid moeder of kindje.

Geen goede woonruimte.

Gezin is al compleet.

Geen goede opleiding.

Relatie te kort.

Relatie verbroken.

Partner wil zwangerschap niet."