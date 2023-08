Godverdomme is er dan niks meer heilig? Kees van der Staaij, het langstzittende Kamerlid sinds de vorige keer dat het langstzittende Kamerlid wegging, verlaat de politiek. Van der Staaij kwam in 1998 in de Kamer. 1998! Toen moesten wij bij het horen van de naam BERGKAMP gewoon denken aan Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Ooooh. 1998! Toen had je nog guldens. 1998! Toen leefde Charles Groenhuijsen nog. 1998! Toen kwam Ad Melkert de Kamer in als fractievoorzitter na zijn periode als minister van Sociale Zaken. 1998 hee! In zijn beginperiode (toen hij pas 15 jaar in de Kamer zat) zei Van der Staaij nog wel eens iets spraakmakends zoals 'van verkrachting kun je zwanger worden' (de SGP was toen meer een soort DENK) maar met de jaren werd hij stiekem steeds mediagenieker. De SGP moet nu op zoek naar een nieuwe leider (oh nee die hebben ze al dat is GOD wordt Chris Stoffer). En weet u wie nu het langstzittende Kamerlid wordt? Nou? Nou? Geertje Wilders natuurlijk!

Ja hoor ook zo'n ellenlange brief