Verschil is dat in bepaalde "gemeenten" van religieuze stromingen, de mens zijn per opvoeding ingebroedde stroming meer waard, en het doel ervan meer rechtvaardig vind. Dit loskoppelen van religie is waanzin. Dit is ook simpelweg de reden dat multiculturele samenlevingen altijd wrijven, die stammenmentaliteit zit niet alleen dorps- stads- of landdiep, die zit ook ingebakken in een religieuze zienswijze; een die anders dan in onze huidige cultuur, ook fataal geweld voortbrengen kan.

Dat er mensen wonen in Israel, op grond die gekocht en waarover in verdragen overeengekomen is, waarop door de bewoners zelf gebouwd is, moet dat worden overgedragen aan een totaal losstaande partij?

Verdere kolonisatie is fout, en zou moeten bestraft worden. Maar op een humane manier, niet door terreur. Met terreur gooi je de deur dicht voor een humane oplossing. Die terreur komt uit religieuze hoek- dus ga het niet hebben over een hamas-israel conflict zònder religie.